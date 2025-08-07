Трамп вышел с историческим обращением об Украине — трансляция

Президент США Дональд Трамп вечером 7 августа обратится к нации и миру со специальным заявлением по Украине. Выступление политика происходит на фоне заявлений о переговорах Уиткоффа и Путина в Москве.

Событие транслируют вживую на YouTube-канале Новини.LIVE, эфир начнется в 22:45.

Почему заявление Трампа может изменить переговорный ландшафт

Наблюдатели связывают срочность обращения с переговорами Уиткоффа и Путина, которые состоялись в среду и могли касаться возможных сценариев прекращения войны. Американский лидер неоднократно предостерегал: любые договоренности должны согласовываться с Киевом. Пока Трамп не раскрыл деталей потенциальных инициатив, подчеркнув, что Вашингтон будет поддерживать справедливый и устойчивый мир. Ожидается, что обращение будет значимым

Дипломаты предполагают, что к заявлению подготовлен пакет сигналов для союзников в Европе и конкретные условия, на которых США готовы поддержать новый этап переговоров. Дальнейшие шаги Белого дома будут зависеть от реакции как Москвы, так и украинского руководства в Киеве.

Напомним, что готовится новый раунд переговоров с участием президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, к которым планируют привлечь и главу Украины Владимира Зеленского. Формат будущей встречи сейчас согласовывают, а провести ее могут уже на следующей неделе.

Ранее мы также информировали, что Дональд Трамп положительно оценил поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву и его переговоры с Путиным. По неофициальным данным, в ближайшее время ожидается личная встреча Трампа и Путина.