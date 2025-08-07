Відео
Відео

Трамп вийшов з історичним зверненням про Україну — трансляція
Трамп вийшов з історичним зверненням про Україну — трансляція

Трамп вийшов з історичним зверненням про Україну — трансляція

07 серпня 2025 р. 22:45

Президент США Дональд Трамп увечері 7 серпня звернеться до нації та світу зі спеціальною заявою щодо України.  Виступ політика відбувається на тлі заяв щодо перемовин Віткоффа і Путіна у Москві. 

Подію транслюють наживо на YouTube-каналі Новини.LIVE, ефір розпочнеться о 22:45.

Чому заява Трампа може змінити переговорний ландшафт

Спостерігачі пов’язують терміновість звернення з переговорами Віткоффа та Путіна, котрі відбулися в середу й могли торкатися можливих сценаріїв припинення війни. Американський лідер неодноразово застерігав: будь-які домовленості мають узгоджуватися з Києвом. Наразі Трамп не розкрив деталей потенційних ініціатив, наголосивши, що Вашингтон підтримуватиме справедливий та стійкий мир. Очікується, що звернення буде значущим

Дипломати припускають, що до заяви підготовлено пакет сигналів для союзників у Європі та конкретні умови, на яких США готові підтримати новий етап переговорів. Подальші кроки Білого дому залежатимуть від реакції як Москви, так і українського керівництва у Києві.

Нагадаємо, що готується новий раунд переговорів за участю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, до яких планують залучити й главу України Володимира Зеленського. Формат майбутньої зустрічі зараз узгоджують, а провести її можуть уже наступного тижня.

Раніше ми також інформували, що Дональд Трамп позитивно оцінив поїздку спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви та його переговори з Путіним. За неофіційними даними, найближчим часом очікується особиста зустріч Трампа й Путіна.

