Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція
Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

06 серпня 2025 р. 23:21

Text

Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Text

Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Text

Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

Text

Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

5 серпня 2025
Text

Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Text

Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

Text

У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

Text

Зброя від ЄС та дедлайн Трампа — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2025
Text

Трамп розчарувався у Путіні після розмов — ефір Вечір.LIVE

Text

23:21 Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Text

19:00 Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Text

18:02 Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп вийшов із важливими заявами про Україну ввечері середи, 6 серпня. Виступ відбувається після переговорів спецпредставника Стіва Віткоффа і російського диктатора Володимира Путіна в Кремлі.

Заяви Трампа дивіться в прямому ефірі на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Трамп про Україну

Американський президент виступає онлайн з Овального кабінету в Білому домі. Його виступ ЗМІ анонсували ще вранці 6 серпня. Ймовірно, він пов'язаний із зустріччю Віткоффа та Путіна, яка відбулась в середу, 6 серпня.

Нагадаємо, що Трамп оцінив переговори в Кремлі як "успішні".

Також журналісти NYT поширили інформацію про те, що американський президент має намір зустрітися з Путіним. Опісля він планує провести ще й тристоронню зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо, що в Білому домі планують ввести додаткові санкції проти Росії. Це має статися вже цього тижня.

03:32 Чоловік вважав, що отримав повістку не за законом — рішення суду

03:26 В "Азов" запрошують впевнених водіїв — робота для майстрів керма

03:02 Воєнний стан у Білорусі — коли вступає в дію

02:33 Про мита для Китаю та обман Путіна — Трамп все пояснив пресі

01:33 Військовий на Одещині здійснив крадіжку зі зламом — як покарали

01:30 У Резерв+ з'явились нові відстрочки — хто зможе їх отримати

01:06 Трамп прямо заявив про зустріч з Путіним — коли це може відбутись

01:03 Тернополянин відмовився служити в тилу — отримав вирок суду

00:33 Офіцер хотів отримати хабар від солдата, але отримав вирок суду

00:30 Бронь на роботі — чи треба йти в ТЦК по відстрочку

03:32 Чоловік вважав, що отримав повістку не за законом — рішення суду

03:26 В "Азов" запрошують впевнених водіїв — робота для майстрів керма

03:02 Воєнний стан у Білорусі — коли вступає в дію

02:33 Про мита для Китаю та обман Путіна — Трамп все пояснив пресі

01:33 Військовий на Одещині здійснив крадіжку зі зламом — як покарали

01:30 У Резерв+ з'явились нові відстрочки — хто зможе їх отримати

01:06 Трамп прямо заявив про зустріч з Путіним — коли це може відбутись

01:03 Тернополянин відмовився служити в тилу — отримав вирок суду

00:33 Офіцер хотів отримати хабар від солдата, але отримав вирок суду

00:30 Бронь на роботі — чи треба йти в ТЦК по відстрочку

19:43 Море в Одесі стало зеленим —небезпека водоростей на узбережжі

06:33 Скільки коштує відпочити в Одесі у серпні і що обрати туристам

5 серпня

18:43 Овочі, фрукти та м'ясо — як змінилися ціни на продукти в Одесі

06:33 Відпочинок в Одесі — на що туристи найбільше витрачають гроші

4 серпня

19:44 Можливе подорожчання комуналки — що думають про це одесити

31 липня

19:43 Який вигляд має Одеський Привоз через тиждень після атаки шахедів

25 липня

19:43 На народження дитини 50 тис. — що думають одесити про ініціативу

24 липня

22:33 Стайня після удару дрона — як рятували коней в Одесі

23 липня

19:43 Якою має бути мобілізація в Україні — що думають одесити

22 липня

19:43 Як змінилися ціни на Привозі влітку — що купують одесити

Text

23:21 Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Text

19:00 Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Text

18:02 Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

06 серпня 2025 р. 19:00
Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

06 серпня 2025 р. 18:02
Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

06 серпня 2025 р. 13:00
Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

06 серпня 2025 р. 08:00
Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

05 серпня 2025 р. 23:08
Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

05 серпня 2025 р. 17:55
У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

05 серпня 2025 р. 13:00
Зброя від ЄС та дедлайн Трампа — ефір Ранок.LIVE

Зброя від ЄС та дедлайн Трампа — ефір Ранок.LIVE

05 серпня 2025 р. 08:00

