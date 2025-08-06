Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Президент США Дональд Трамп вийшов із важливими заявами про Україну ввечері середи, 6 серпня. Виступ відбувається після переговорів спецпредставника Стіва Віткоффа і російського диктатора Володимира Путіна в Кремлі.

Трамп про Україну

Американський президент виступає онлайн з Овального кабінету в Білому домі. Його виступ ЗМІ анонсували ще вранці 6 серпня. Ймовірно, він пов'язаний із зустріччю Віткоффа та Путіна, яка відбулась в середу, 6 серпня.

Нагадаємо, що Трамп оцінив переговори в Кремлі як "успішні".

Також журналісти NYT поширили інформацію про те, що американський президент має намір зустрітися з Путіним. Опісля він планує провести ще й тристоронню зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо, що в Білому домі планують ввести додаткові санкції проти Росії. Це має статися вже цього тижня.