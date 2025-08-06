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Трамп вышел со срочным заявлением об Украине — прямая трансляция

Трамп вышел со срочным заявлением об Украине — прямая трансляция

6 августа 2025 г. 23:21

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Трамп вышел со срочным заявлением об Украине — прямая трансляция

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08:00 Жесткий план Трампа и мобилизация в РФ — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп вышел с важными заявлениями об Украине вечером среды, 6 августа. Выступление происходит после переговоров спецпредставителя Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина в Кремле.

Заявления Трампа смотрите в прямом эфире на YouTube-канале Новини.LIVE.

Трамп об Украине

Американский президент выступает онлайн из Овального кабинета в Белом доме. Его выступление СМИ анонсировали еще утром 6 августа. Вероятно, оно связано со встречей Виткоффа и Путина, которая состоялась в среду, 6 августа.

Напомним, что Трамп оценил переговоры в Кремле как "успешные".

Также журналисты NYT распространили информацию о том, что американский президент намерен встретиться с Путиным. После он планирует провести еще и трехстороннюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим, что в Белом доме планируют ввести дополнительные санкции против России. Это должно произойти уже на этой неделе.

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