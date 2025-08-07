Відео
Україна
Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

07 серпня 2025 р. 08:00

Президент США Дональд Трамп похвалив візит до Росії та зустріч із спецпредставника Стіва Віткоффа із Володимиром Путіним. Також з'явилась інформація, що Трамп може незабаром очно зустрітися з Путіним.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Гості Ранок.LIVE 7 серпня

  • 08:10 — Віктор Бобиренко, політичний аналітик;
  • 08:30 — Михайло Цимбалюк, народний депутат "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
  • 08:45 — Максим Бутолін, позивний "Молот", головний сержант 54 окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи;
  • 09:10 — Микола Томенко, політичний та громадський діяч;
  • 09:40 — Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • 10:00 — Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;
  • 10:30 — Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна–НАТО;
  • 10:45 — Оксана Юринець, народна депутатка України VIII скликання;
  • 11:15 — Геннадій Гудков, російський опозиційний політик.

Нагадаємо, Трамп підтвердив, що вважає цілком можливою свою зустріч із Володимиром Путіним. Також він назвав умови та потенційне місце, де вони могли б зустрітися для переговорів.

