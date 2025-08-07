Трамп заявил об успехе в переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп похвалил визит в Россию и встречу со спецпредставителя Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Также появилась информация, что Трамп может вскоре очно встретиться с Путиным.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Гости Ранок.LIVE 7 августа

08:10 — Виктор Бобыренко, политический аналитик;

08:30 — Михаил Цимбалюк, народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

08:45 — Максим Бутолин, позывной "Молот", главный сержант 54 отдельной механизированной бригады имени Гетмана Ивана Мазепы;

09:10 — Николай Томенко, политический и общественный деятель;

09:40 — Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

10:00 — Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист;

10:30 — Сергей Джердж, председатель Общественной Лиги Украина-НАТО;

10:45 — Оксана Юринец, народный депутат Украины VIII созыва;

11:15 — Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик.

Напомним, Трамп подтвердил, что считает вполне возможной свою встречу с Владимиром Путиным. Также он назвал условия и потенциальное место, где они могли бы встретиться для переговоров.