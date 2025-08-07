Видео
Трамп заявил об успехе в переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

Трамп заявил об успехе в переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

7 августа 2025 г. 8:00

Трамп заявил об успехе в переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2025
Трамп вышел со срочным заявлением об Украине — прямая трансляция

Какая судьба пострадавших от обстрелов Киева — эфир Київський час

Трамп ввел санкции против покупателя нефти РФ — эфир Вечір.LIVE

Встреча Путина с Уиткоффом и операции СБУ — эфир День.LIVE

Жесткий план Трампа и мобилизация в РФ — эфир Ранок.LIVE

5 августа 2025
Трамп подписывает указы в прямом эфире — что скажет об Украине

Трамп готов заставить Россию завершить войну — эфир Вечір.LIVE

В НАТО сделали заявление о помощи Украине — эфир День.LIVE

Оружие от ЕС и дедлайн Трампа — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп похвалил визит в Россию и встречу со спецпредставителя Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Также появилась информация, что Трамп может вскоре очно встретиться с Путиным.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Гости Ранок.LIVE 7 августа

  • 08:10 — Виктор Бобыренко, политический аналитик;
  • 08:30 — Михаил Цимбалюк, народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  • 08:45 — Максим Бутолин, позывной "Молот", главный сержант 54 отдельной механизированной бригады имени Гетмана Ивана Мазепы;
  • 09:10 — Николай Томенко, политический и общественный деятель;
  • 09:40 — Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • 10:00 — Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист;
  • 10:30 — Сергей Джердж, председатель Общественной Лиги Украина-НАТО;
  • 10:45 — Оксана Юринец, народный депутат Украины VIII созыва;
  • 11:15 — Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик.

Напомним, Трамп подтвердил, что считает вполне возможной свою встречу с Владимиром Путиным. Также он назвал условия и потенциальное место, где они могли бы встретиться для переговоров.

