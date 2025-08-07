Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

Готується зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, до якої можуть долучити й президента України Володимира Зеленського. Формат можливих переговорів вже обговорюється, а сама подія може відбутися вже наступного тижня.
Про що ефір
Серед ключових тем ефіру:
- Дональд Трамп готується до зустрічі із Володимиром Путіним вже найближчим часом.
- Президент Володимир Зеленський визначив три конкретні кроки, які, на його переконання, мають стати фундаментом для завершення війни.
- Росія активізувала сили на херсонському напрямку та, за даним західних ЗМІ, має наміри захопити місто.
Сьогодні серед гостей ефіру День.LIVE:
- Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
- Іван Ступак, військовий експерт, екс-співробітник СБУ;
- Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України;
- Віталій Войцехівський, народний депутат, "Слуга Народу", Член Тимчасової; спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;
- Олександр Буряченко, політолог, Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу TransCaspianUA;
- Анатолій Кінах, Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Прем'єр-міністр України 2001-2002 р.;
- Андрій Веселовський, Надзвичайний і Повноважний Посол;
- Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії.
Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на обстріл Дніпропетровщини російськими окупантами.
А також сенатор Ліндсі Грем заявив про купівлю Європою російської нафти через Індію.