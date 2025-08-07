Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE arrow
Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

07 серпня 2025 р. 13:06

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

Text

Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2025
Text

Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Text

Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Text

Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

Text

Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

5 серпня 2025
Text

Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Text

Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

Text

У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

Text

13:06 Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2025
Text

23:21 Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Text

19:00 Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Text

18:02 Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Готується зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, до якої можуть долучити й президента України Володимира Зеленського. Формат можливих переговорів вже обговорюється, а сама подія може відбутися вже наступного тижня.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Серед ключових тем ефіру:

  • Дональд Трамп готується до зустрічі із Володимиром Путіним вже найближчим часом.
  • Президент Володимир Зеленський визначив три конкретні кроки, які, на його переконання, мають стати фундаментом для завершення війни.
  • Росія активізувала сили на херсонському напрямку та, за даним західних ЗМІ, має наміри захопити місто.

Сьогодні серед гостей ефіру День.LIVE:

  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
  • Іван Ступак, військовий експерт, екс-співробітник СБУ;
  • Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України;
  • Віталій Войцехівський, народний депутат, "Слуга Народу", Член Тимчасової; спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;
  • Олександр Буряченко, політолог, Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу TransCaspianUA;
  • Анатолій Кінах, Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Прем'єр-міністр України 2001-2002 р.;
  • Андрій Веселовський, Надзвичайний і Повноважний Посол;
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на обстріл Дніпропетровщини російськими окупантами.

А також сенатор Ліндсі Грем заявив про купівлю Європою російської нафти через Індію.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:25 Продавав гуманітарні авто для ЗСУ — у Миколаєві затримано ділка

15:19 Путін назвав місце можливої зустрічі з Трампом

15:15 Батьківських прав можуть побавити — перелік підстав та наслідки

15:10 Столичні гуртожитки — за скільки можна купити кімнату у серпні

14:57 Жадан записав спільну пісню з військовими — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:54 Зеленський обговорив з військовими удари углиб Росії — деталі

14:50 Атаки на Крим — куполи не врятували російську техніку від дронів

14:46 Трамп зробив "вигідну" пропозицію Путіну щодо України — ЗМІ

14:31 Відомий 150-кілограмовий боксер упевнений, що переїде Усика

14:30 Трудові права викривачів корупції — чи урізають повноваження

15:25 Продавав гуманітарні авто для ЗСУ — у Миколаєві затримано ділка

15:19 Путін назвав місце можливої зустрічі з Трампом

15:15 Батьківських прав можуть побавити — перелік підстав та наслідки

15:10 Столичні гуртожитки — за скільки можна купити кімнату у серпні

14:57 Жадан записав спільну пісню з військовими — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:54 Зеленський обговорив з військовими удари углиб Росії — деталі

14:50 Атаки на Крим — куполи не врятували російську техніку від дронів

14:46 Трамп зробив "вигідну" пропозицію Путіну щодо України — ЗМІ

14:31 Відомий 150-кілограмовий боксер упевнений, що переїде Усика

14:30 Трудові права викривачів корупції — чи урізають повноваження

06:33 Нові правила гри з криптовалютою в Україні — що зміниться

06:14 Як живе та як виглядає Миколаїв, — репортаж з міста

6 серпня

19:43 Море в Одесі стало зеленим —небезпека водоростей на узбережжі

06:33 Скільки коштує відпочити в Одесі у серпні і що обрати туристам

5 серпня

18:43 Овочі, фрукти та м'ясо — як змінилися ціни на продукти в Одесі

06:33 Відпочинок в Одесі — на що туристи найбільше витрачають гроші

4 серпня

19:44 Можливе подорожчання комуналки — що думають про це одесити

31 липня

19:43 Який вигляд має Одеський Привоз через тиждень після атаки шахедів

25 липня

19:43 На народження дитини 50 тис. — що думають одесити про ініціативу

24 липня

22:33 Стайня після удару дрона — як рятували коней в Одесі

Text

13:06 Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

6 серпня
Text

23:21 Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Text

19:00 Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Text

18:02 Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

Трамп заявив про успіх в переговорах з РФ — ефір Ранок.LIVE

07 серпня 2025 р. 08:00
Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

Трамп вийшов із терміновою заявою про Україну — пряма трансляція

06 серпня 2025 р. 23:21
Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

Яка доля постраждалих від обстрілів Києва — ефір Київський час

06 серпня 2025 р. 19:00
Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

Трамп оголосив санкції проти покупця нафти РФ — ефір Вечір.LIVE

06 серпня 2025 р. 18:02
Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

Зустріч Путіна з Віткоффом та операції СБУ — ефір День.LIVE

06 серпня 2025 р. 13:00
Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

Жорсткий план Трампа та мобілізація у РФ — ефір Ранок.LIVE

06 серпня 2025 р. 08:00
Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

05 серпня 2025 р. 23:08
Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

05 серпня 2025 р. 17:55

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації