Зустріч Трампа з Путіним та наступ РФ на Херсон — ефір День.LIVE

Готується зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, до якої можуть долучити й президента України Володимира Зеленського. Формат можливих переговорів вже обговорюється, а сама подія може відбутися вже наступного тижня.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Серед ключових тем ефіру:

Дональд Трамп готується до зустрічі із Володимиром Путіним вже найближчим часом.

Президент Володимир Зеленський визначив три конкретні кроки, які, на його переконання, мають стати фундаментом для завершення війни.

Росія активізувала сили на херсонському напрямку та, за даним західних ЗМІ, має наміри захопити місто.

Сьогодні серед гостей ефіру День.LIVE:

Олексій Якубін, кандидат політичних наук;

Іван Ступак, військовий експерт, екс-співробітник СБУ;

Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України;

Віталій Войцехівський, народний депутат, "Слуга Народу", Член Тимчасової; спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;

Олександр Буряченко, політолог, Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу TransCaspianUA;

Анатолій Кінах, Президент Українського союзу промисловців і підприємців, Прем'єр-міністр України 2001-2002 р.;

Андрій Веселовський, Надзвичайний і Повноважний Посол;

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на обстріл Дніпропетровщини російськими окупантами.

А також сенатор Ліндсі Грем заявив про купівлю Європою російської нафти через Індію.