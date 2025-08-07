Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

Готовится встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, к которой могут привлечь и президента Украины Владимира Зеленского. Формат возможных переговоров уже обсуждается, а само событие может состояться уже на следующей неделе.

О чем эфир

Среди ключевых тем эфира:

Дональд Трамп готовится к встрече с Владимиром Путиным уже в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский определил три конкретных шага, которые, по его убеждению, должны стать фундаментом для завершения войны.

Россия активизировала силы на херсонском направлении и, по данным западных СМИ, намерена захватить город.

Сегодня среди гостей эфира День.LIVE:

Алексей Якубин, кандидат политических наук;

Иван Ступак, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ;

Илона Хмелева, секретарь Совета экономической безопасности Украины;

Виталий Войцеховский, народный депутат, "Слуга Народа", Член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;

Александр Буряченко, политолог, Главный редактор информационно-аналитического портала TransCaspianUA;

Анатолий Кинах, Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Премьер-министр Украины 2001-2002 г;

Андрей Веселовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол;

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Днепропетровщины российскими оккупантами.

А также сенатор Линдси Грэм заявил о покупке Европой российской нефти через Индию.