Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

7 августа 2025 г. 13:06

Готовится встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, к которой могут привлечь и президента Украины Владимира Зеленского. Формат возможных переговоров уже обсуждается, а само событие может состояться уже на следующей неделе.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир

Среди ключевых тем эфира:

  • Дональд Трамп готовится к встрече с Владимиром Путиным уже в ближайшее время.
  • Президент Владимир Зеленский определил три конкретных шага, которые, по его убеждению, должны стать фундаментом для завершения войны.
  • Россия активизировала силы на херсонском направлении и, по данным западных СМИ, намерена захватить город.

Сегодня среди гостей эфира День.LIVE:

  • Алексей Якубин, кандидат политических наук;
  • Иван Ступак, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ;
  • Илона Хмелева, секретарь Совета экономической безопасности Украины;
  • Виталий Войцеховский, народный депутат, "Слуга Народа", Член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;
  • Александр Буряченко, политолог, Главный редактор информационно-аналитического портала TransCaspianUA;
  • Анатолий Кинах, Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Премьер-министр Украины 2001-2002 г;
  • Андрей Веселовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол;
  • Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Днепропетровщины российскими оккупантами.

А также сенатор Линдси Грэм заявил о покупке Европой российской нефти через Индию.

