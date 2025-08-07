Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

Готовится встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, к которой могут привлечь и президента Украины Владимира Зеленского. Формат возможных переговоров уже обсуждается, а само событие может состояться уже на следующей неделе.
О чем эфир
Среди ключевых тем эфира:
- Дональд Трамп готовится к встрече с Владимиром Путиным уже в ближайшее время.
- Президент Владимир Зеленский определил три конкретных шага, которые, по его убеждению, должны стать фундаментом для завершения войны.
- Россия активизировала силы на херсонском направлении и, по данным западных СМИ, намерена захватить город.
Сегодня среди гостей эфира День.LIVE:
- Алексей Якубин, кандидат политических наук;
- Иван Ступак, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ;
- Илона Хмелева, секретарь Совета экономической безопасности Украины;
- Виталий Войцеховский, народный депутат, "Слуга Народа", Член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;
- Александр Буряченко, политолог, Главный редактор информационно-аналитического портала TransCaspianUA;
- Анатолий Кинах, Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Премьер-министр Украины 2001-2002 г;
- Андрей Веселовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол;
- Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии.
