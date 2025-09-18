Видео
Заявление Чарльза об Украине и важное соглашение — эфир День.LIVE
Заявление Чарльза об Украине и важное соглашение — эфир День.LIVE

Заявление Чарльза об Украине и важное соглашение — эфир День.LIVE

18 сентября 2025 г. 13:16

Король Великобритании Чарльз III выступил с заявлением в поддержку Украины. Кроме того, Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о стратегическом партнерстве на 100 лет.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 18 сентября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко;
  • заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Толоконников;
  • народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд) Иван Шевцов;
  • эксперт по геоэкономике и международной торговле Олег Саркиц;
  • спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
  • политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Король Великобритании Чарльз III выступил с заявлением в поддержку Украины во время торжественной речи на банкете в зале Святого Георгия в Виндзорском замке, где находился президент США Дональд Трамп;
  • Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 100 лет.
  • Столетнее соглашение предусматривает ежегодную военную поддержку, а также углубление сотрудничества в экономической, культурной и других сферах.

Напомним, что 17 сентября, Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Также мы информировали, что Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 17 сентября, встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

