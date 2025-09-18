Заявление Чарльза об Украине и важное соглашение — эфир День.LIVE

Король Великобритании Чарльз III выступил с заявлением в поддержку Украины. Кроме того, Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о стратегическом партнерстве на 100 лет.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 18 сентября.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко;
- заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Толоконников;
- народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- полковник, начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" (15 мобильный пограничный отряд) Иван Шевцов;
- эксперт по геоэкономике и международной торговле Олег Саркиц;
- спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
- политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Король Великобритании Чарльз III выступил с заявлением в поддержку Украины во время торжественной речи на банкете в зале Святого Георгия в Виндзорском замке, где находился президент США Дональд Трамп;
- Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 100 лет.
- Столетнее соглашение предусматривает ежегодную военную поддержку, а также углубление сотрудничества в экономической, культурной и других сферах.
Напомним, что 17 сентября, Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
Также мы информировали, что Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 17 сентября, встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.