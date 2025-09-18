Заява Чарльза про Україну та сторічна угода — ефір День.LIVE

Король Великої Британії Чарльз III виступив із заявою на підтримку України. Крім того, Україна та Британія уклали історичну угоду про стратегічне партнерство на 100 років.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 18 вересня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко;

заступник голови Херсонської ОДА Олександр Толоконніков;

народний депутат "Европейська Солідарність", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін) Іван Шевцов;

експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц;

речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;

політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Король Великої Британії Чарльз III виступив із заявою на підтримку України під час урочистої промови на банкеті в залі Святого Георгія у Віндзорському замку, де перебував президент США Дональд Трамп;

Україна та Велика Британія уклали історичну угоду про стратегічне партнерство терміном на 100 років.

Сторічна угода передбачає щорічну військову підтримку, а також поглиблення співпраці в економічній, культурній та інших сферах.

Нагадаємо, що 17 вересня, Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії й Північної Ірландії.

Також ми інформували, що Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у середу, 17 вересня, зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії Чарльзом III.