Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Заява Чарльза про Україну та сторічна угода — ефір День.LIVE arrow
Заява Чарльза про Україну та сторічна угода — ефір День.LIVE

Заява Чарльза про Україну та сторічна угода — ефір День.LIVE

18 вересня 2025 р. 13:16

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:16 Заява Чарльза про Україну та сторічна угода — ефір День.LIVE

Text

09:56 Трамп проведе важливі переговори у Великій Британії — прямий ефір

Text

08:00 Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2025
Text

19:00 Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025
Text

18:07 Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

Text

13:16 Заява Чарльза про Україну та сторічна угода — ефір День.LIVE

Text

09:56 Трамп проведе важливі переговори у Великій Британії — прямий ефір

Text

08:00 Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2025
Text

19:00 Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Король Великої Британії Чарльз III виступив із заявою на підтримку України. Крім того, Україна та Британія уклали історичну угоду про стратегічне партнерство на 100 років.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 18 вересня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко;
  • заступник голови Херсонської ОДА Олександр Толоконніков;
  • народний депутат "Европейська Солідарність", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін) Іван Шевцов;
  • експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц;
  •  речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;
  • політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Король Великої Британії Чарльз III виступив із заявою на підтримку України під час урочистої промови на банкеті в залі Святого Георгія у Віндзорському замку, де перебував президент США Дональд Трамп;
  • Україна та Велика Британія уклали історичну угоду про стратегічне партнерство терміном на 100 років.
  • Сторічна угода передбачає щорічну військову підтримку, а також поглиблення співпраці в економічній, культурній та інших сферах.

Нагадаємо, що 17 вересня, Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії й Північної Ірландії.

Також ми інформували, що Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у середу, 17 вересня, зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії Чарльзом III. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

13:16 Заява Чарльза про Україну та сторічна угода — ефір День.LIVE

13:07 Ексначальницю Одеської податкової залишили у в'язниці на 6 років

13:06 Умови перебування українців в Польщі — що можуть змінити

13:02 Трамп прибув на зустріч зі Стармером у Великій Британії — відео

13:00 Гроші від Карітас — де реалізують програму допомоги для ВПО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:41 Зеленський підписав закон про військового омбудсмана — деталі

12:32 YouTube представив нові функції — що зміниться для блогерів

12:31 Таунхаус на березі моря в Одесі недорого — які особливості

12:26 ЗСУ уразили нафтопереробний завод в Росії — деталі

12:20 Відстрочка для догляду — чи є дідусь близьким родичем

13:07 Ексначальницю Одеської податкової залишили у в'язниці на 6 років

13:06 Умови перебування українців в Польщі — що можуть змінити

13:02 Трамп прибув на зустріч зі Стармером у Великій Британії — відео

13:00 Гроші від Карітас — де реалізують програму допомоги для ВПО

12:41 Зеленський підписав закон про військового омбудсмана — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:32 YouTube представив нові функції — що зміниться для блогерів

12:31 Таунхаус на березі моря в Одесі недорого — які особливості

12:26 ЗСУ уразили нафтопереробний завод в Росії — деталі

12:20 Відстрочка для догляду — чи є дідусь близьким родичем

12:02 Росіяни вдарили по рятувальниках на Чернігівщині — є жертви

06:33 Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів

17 вересня

18:47 Ризики за межами можливого — як під обстрілами рятують життя

06:33 Останні теплі дні — як змінилася вартість відпочинку в Коблевому

16 вересня

19:43 Старт опалювального сезону в Одесі — чи буде тепло в будинках

15 вересня

22:33 Фрукти не для всіх — чи буде вітчизняна продукція цієї зими

19:43 Зростання цін на продукти — що одесити не можуть собі дозволити

06:33 В'язниці та невиплата зарплат — допомога українським морякам

13 вересня

06:33 День українського кіно — чим живе сьогодні Одеська кіностудія

12 вересня

19:43 Одеса майбутнього — що змінили б містяни, аби вона була кращою

11 вересня

21:29 Блекаут в Одесі — наскільки містяни готові до нових викликів

Text

13:16 Заява Чарльза про Україну та сторічна угода — ефір День.LIVE

Text

09:56 Трамп проведе важливі переговори у Великій Британії — прямий ефір

Text

08:00 Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

17 вересня
Text

19:00 Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп проведе важливі переговори у Великій Британії — прямий ефір

Трамп проведе важливі переговори у Великій Британії — прямий ефір

18 вересня 2025 р. 09:56
Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2025 р. 08:00
Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

17 вересня 2025 р. 19:00
Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

17 вересня 2025 р. 18:13
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

17 вересня 2025 р. 13:00
Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2025 р. 08:00
Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

16 вересня 2025 р. 18:07
Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

16 вересня 2025 р. 13:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації