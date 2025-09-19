Видео
Компенсация "єВідновлення" действует не для всех — Наша справа
Компенсация "єВідновлення" действует не для всех — Наша справа

Компенсация "єВідновлення" действует не для всех — Наша справа

19 сентября 2025 г. 21:00

Text

Правительство приняло постановление, позволяющее переселенцам с временно оккупированных территорий получить средства на новое жилье по программе "єВідновлення", но пока она касается только участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны. Как работают эти программы на самом деле и с какими проблемами сталкиваются люди, выясняла журналистка проекта "Наша справа" Мария Гураль.

Детали расследования смотрите в новом выпуске проекта Новини.LIVE "Наша справа" в 21:00.

О чем новый выпуск проекта "Наша справа"

С начала полномасштабной войны в Украине были повреждены или разрушены тысячи жилых домов. Для поддержки пострадавших правительство ввело программу "єВідновлення", а на местном уровне, в частности в Киеве, людям выплачивают единовременное пособие и компенсации за аренду жилья.

В августе Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает предоставление внутренне перемещенным лицам с временно оккупированных территорий до 2 миллионов гривен на приобретение нового жилья. Запуск программы запланирован на осень, однако сначала она будет доступна только для участников боевых действий и людей с инвалидностью, полученной в результате войны.

Несмотря на инициативы правительства, на практике украинцы часто сталкиваются с бюрократией, длительными очередями и отказами. Многие получают лишь частичную компенсацию или же вынуждены отстаивать право собственности в судах.

В эфире "Наша справа" о проблемах с реализацией государственной программы будут говорить председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик и адвокат Жанна Грушко.

Напомним, мы рассказывали, как совладельцам получить компенсацию за разрушенное жилье.

А также стало известно, сколько денег планируют направить в рамках "еВідновлення" в 2026 году.

