Компенсація "єВідновлення" діє не для всіх — Наша справа

Уряд ухвалив постанову, що дозволяє переселенцям із тимчасово окупованих територій отримати кошти на нове житло за програмою "єВідновлення", але наразі вона стосується лише учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Як працюють ці програми насправді та з якими проблемами стикаються люди, з'ясовувала журналістка проєкту "Наша Справа" Марія Гураль.

Від початку повномасштабної війни в Україні було пошкоджено чи зруйновано тисячі житлових будинків. Для підтримки постраждалих уряд запровадив програму "єВідновлення", а на місцевому рівні, зокрема в Києві, людям виплачують одноразову допомогу та компенсації за оренду житла.

У серпні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає надання внутрішньо переміщеним особам із тимчасово окупованих територій до 2 мільйонів гривень на придбання нового житла. Запуск програми заплановано на осінь, проте спершу вона буде доступна лише для учасників бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

Попри ініціативи уряду, на практиці українці часто стикаються з бюрократією, тривалими чергами та відмовами. Багато хто отримує лише часткову компенсацію або ж змушений відстоювати право власності у судах.

В ефірі "Наша справа" про проблеми із реалізацією державної програми будуть говорити голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, голова Оболонської РДА Кирило Фесик та адвокатка Жанна Грушко.

