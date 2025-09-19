Відео
Компенсація "єВідновлення" діє не для всіх — Наша справа

Компенсація "єВідновлення" діє не для всіх — Наша справа

19 вересня 2025 р. 21:00

Уряд ухвалив постанову, що дозволяє переселенцям із тимчасово окупованих територій отримати кошти на нове житло за програмою "єВідновлення", але наразі вона стосується лише учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Як працюють ці програми насправді та з якими проблемами стикаються люди, з'ясовувала журналістка проєкту "Наша Справа" Марія Гураль.

Деталі розслідування дивіться в новому випуску проєкту Новини.LIVE "Наша Справа" о 21:00.

Про що новий випус проєкту "Наша справа"

Від початку повномасштабної війни в Україні було пошкоджено чи зруйновано тисячі житлових будинків. Для підтримки постраждалих уряд запровадив програму "єВідновлення", а на місцевому рівні, зокрема в Києві, людям виплачують одноразову допомогу та компенсації за оренду житла.

У серпні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає надання внутрішньо переміщеним особам із тимчасово окупованих територій до 2 мільйонів гривень на придбання нового житла. Запуск програми заплановано на осінь, проте спершу вона буде доступна лише для учасників бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

Попри ініціативи уряду, на практиці українці часто стикаються з бюрократією, тривалими чергами та відмовами. Багато хто отримує лише часткову компенсацію або ж змушений відстоювати право власності у судах. 

В ефірі "Наша справа" про проблеми із реалізацією державної програми будуть говорити голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, голова Оболонської РДА Кирило Фесик та адвокатка Жанна Грушко.

Нагадаємо, ми розповідали, як співвласникам отримати компенсацію за зруйноване житло.

А також стало відомо, скільки грошей планують спрямувати в рамках "єВідновлення" 2026 року.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

