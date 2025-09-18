Видео
Сделка между Украиной и США начало действовать — эфир Ранок.LIVE

Сделка между Украиной и США начало действовать — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2025 г. 8:00

Украина уже начала получать преимущества от соглашения с США. Штаты сделали первый взнос 75 млн долларов на выполнение соглашения о полезных ископаемых в совместный Инвестиционный фонд восстановления. Тем временем в Украине прогнозируют рост цен на топливо

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 18 сентября

В эфире будут обсуждать международную политику и гарантии безопасности для Украины, перспективы членства в Европейском Союзе и сотрудничества с ключевыми партнерами — США, Великобританией, Польшей и Китаем.

Отдельное внимание будет уделяться вопросу восстановления государства, созданию инвестиционных фондов и использованию замороженных российских активов. Также в программе рассмотрят энергетическую ситуацию, возможный рост цен на топливо и прогнозы валютного курса.

Также ведущие с экспертами обсудят изменения в мобилизации, новые правила учета и отсрочки, а также военную ситуацию на юге страны и в Херсоне. Кроме того, затронут темы критической инфраструктуры, подготовки к отопительному сезону, помощи внутренне перемещенным лицам.

Приглашенные гости:

  • Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко
  • Оксана Савчук — народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Денис Швыдкий — начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр
  • Арсений Пушкаренко — народный депутат "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
  • Игорь Бураковский — профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций
  • Сергей Хлань — народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета
  • Анна Малкина — политолог, доктор политических наук
  • Наталья Птуха — синоптик Украинского гидрометеорологического центра

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о новых решениях Кабмина по поддержке ВПО.

Также недавно в Украине приняли новый проект бюджета государства на 2026 год.

Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

17 сентября 2025 г. 19:00
Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE

Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE

17 сентября 2025 г. 18:13
Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

17 сентября 2025 г. 13:00
Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2025 г. 8:00
Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

16 сентября 2025 г. 18:07
Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

16 сентября 2025 г. 13:00
В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2025 г. 8:00
В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

15 сентября 2025 г. 18:12

