Сделка между Украиной и США начало действовать — эфир Ранок.LIVE

Украина уже начала получать преимущества от соглашения с США. Штаты сделали первый взнос 75 млн долларов на выполнение соглашения о полезных ископаемых в совместный Инвестиционный фонд восстановления. Тем временем в Украине прогнозируют рост цен на топливо

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 18 сентября

В эфире будут обсуждать международную политику и гарантии безопасности для Украины, перспективы членства в Европейском Союзе и сотрудничества с ключевыми партнерами — США, Великобританией, Польшей и Китаем.

Отдельное внимание будет уделяться вопросу восстановления государства, созданию инвестиционных фондов и использованию замороженных российских активов. Также в программе рассмотрят энергетическую ситуацию, возможный рост цен на топливо и прогнозы валютного курса.

Также ведущие с экспертами обсудят изменения в мобилизации, новые правила учета и отсрочки, а также военную ситуацию на юге страны и в Херсоне. Кроме того, затронут темы критической инфраструктуры, подготовки к отопительному сезону, помощи внутренне перемещенным лицам.

Приглашенные гости:

Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко

Оксана Савчук — народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

Денис Швыдкий — начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр

Арсений Пушкаренко — народный депутат "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

Игорь Бураковский — профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций

Сергей Хлань — народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета

Анна Малкина — политолог, доктор политических наук

Наталья Птуха — синоптик Украинского гидрометеорологического центра

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о новых решениях Кабмина по поддержке ВПО.

Также недавно в Украине приняли новый проект бюджета государства на 2026 год.