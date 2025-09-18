Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE arrow
Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2025
Text

19:00 Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025
Text

18:07 Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2025
Text

18:12 У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

Text

08:00 Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2025
Text

19:00 Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

Україна уже почала отримувати переваги від угоди зі США. Штати зробили перший внесок у 75 млн доларів на виконання угоди про корисні копалини у спільний Інвестиційний фонд відбудови. Тим часом в Україні прогнозують ріст цін на пальне

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 18 вересня

В ефірі обговорюватимуть міжнародну політику та безпекові гарантії для України, перспективи членства в Європейському Союзі та співпраці з ключовими партнерами — США, Великою Британією, Польщею та Китаєм.

Окрема увага приділятиметься питанню відновлення держави, створенню інвестиційних фондів і використанню заморожених російських активів. Також у програмі розглянуть енергетичну ситуацію, можливе зростання цін на пальне та прогнози валютного курсу.

Також ведчі з експертами обговорять зміни в мобілізації, нові правила обліку та відстрочках, а також воєнній ситуації на півдні країни й у Херсоні. Крім того, торкнуться теми критичної інфраструктури, підготовки до опалювального сезону, допомоги внутрішньо переміщеним особам. 

Запрошені гості:

  • Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка
  • Оксана Савчук — народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури
  • Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр
  • Арсеній Пушкаренко — народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
  • Ігор Бураковський — професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій
  • Сергій Хлань — народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради
  • Ганна Малкіна — політолог, доктор політичних наук
  • Наталія Птуха — синоптик Українського гідрометеорологічного центру

Нагадаємо, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про нові рішення Кабміну щодо підтримки ВПО.

Також нещодавно в Україні ухвалили новий проєкт бюджету держави на 2026 рік.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:29 Метро на Троєщину може стати піаром для влади — чи збудують його

08:15 Не втратити пай — як ділиться земля під час розлучення

08:00 Грошова допомога на купівлю дров — хто зможе отримати 8 тис. грн

Text

08:00 Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

07:48 Київрада розглядає фінансування поховань жертв обстрілів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:48 Росія атакувала залізницю на Полтавщині — які поїзди затримаються

07:30 Українці віком 60+ тепер можуть служити у ЗСУ — що відомо

07:15 Готівка під рукою — скільки грошей тримати при доході 40 тис. грн

07:01 Зняття грошей в ПриватБанку — вимоги у 2025 році

06:33 Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів

08:29 Метро на Троєщину може стати піаром для влади — чи збудують його

08:15 Не втратити пай — як ділиться земля під час розлучення

08:00 Грошова допомога на купівлю дров — хто зможе отримати 8 тис. грн

07:48 Київрада розглядає фінансування поховань жертв обстрілів

07:48 Росія атакувала залізницю на Полтавщині — які поїзди затримаються

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Українці віком 60+ тепер можуть служити у ЗСУ — що відомо

07:15 Готівка під рукою — скільки грошей тримати при доході 40 тис. грн

07:01 Зняття грошей в ПриватБанку — вимоги у 2025 році

06:33 Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів

06:30 Стрибок цін на кукурудзу — коли подорожчає культура

06:33 Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів

17 вересня

18:47 Ризики за межами можливого — як під обстрілами рятують життя

06:33 Останні теплі дні — як змінилася вартість відпочинку в Коблевому

16 вересня

19:43 Старт опалювального сезону в Одесі — чи буде тепло в будинках

15 вересня

22:33 Фрукти не для всіх — чи буде вітчизняна продукція цієї зими

19:43 Зростання цін на продукти — що одесити не можуть собі дозволити

06:33 В'язниці та невиплата зарплат — допомога українським морякам

13 вересня

06:33 День українського кіно — чим живе сьогодні Одеська кіностудія

12 вересня

19:43 Одеса майбутнього — що змінили б містяни, аби вона була кращою

11 вересня

21:29 Блекаут в Одесі — наскільки містяни готові до нових викликів

Text

08:00 Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

17 вересня
Text

19:00 Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

17 вересня 2025 р. 19:00
Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

17 вересня 2025 р. 18:13
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

17 вересня 2025 р. 13:00
Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2025 р. 08:00
Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

16 вересня 2025 р. 18:07
Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

16 вересня 2025 р. 13:00
В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025 р. 08:00
У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

15 вересня 2025 р. 18:12

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації