Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

Україна уже почала отримувати переваги від угоди зі США. Штати зробили перший внесок у 75 млн доларів на виконання угоди про корисні копалини у спільний Інвестиційний фонд відбудови. Тим часом в Україні прогнозують ріст цін на пальне

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 18 вересня

В ефірі обговорюватимуть міжнародну політику та безпекові гарантії для України, перспективи членства в Європейському Союзі та співпраці з ключовими партнерами — США, Великою Британією, Польщею та Китаєм.

Окрема увага приділятиметься питанню відновлення держави, створенню інвестиційних фондів і використанню заморожених російських активів. Також у програмі розглянуть енергетичну ситуацію, можливе зростання цін на пальне та прогнози валютного курсу.

Також ведчі з експертами обговорять зміни в мобілізації, нові правила обліку та відстрочках, а також воєнній ситуації на півдні країни й у Херсоні. Крім того, торкнуться теми критичної інфраструктури, підготовки до опалювального сезону, допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Запрошені гості:

Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка

Оксана Савчук — народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури

Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр

Арсеній Пушкаренко — народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Ігор Бураковський — професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

Сергій Хлань — народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради

Ганна Малкіна — політолог, доктор політичних наук

Наталія Птуха — синоптик Українського гідрометеорологічного центру

Нагадаємо, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про нові рішення Кабміну щодо підтримки ВПО.

Також нещодавно в Україні ухвалили новий проєкт бюджету держави на 2026 рік.