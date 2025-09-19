Видео
Видео

Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE
Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE

Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE

19 сентября 2025 г. 17:51

17:51 Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE

13:01 Предупреждение от разведки Британии о планах РФ — эфир День.LIVE

08:00 Трамп обещает России обвал нефти — эфир Ранок.LIVE

18:23 Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ — эфир Вечір.LIVE

13:16 Заявление Чарльза об Украине и важное соглашение — эфир День.LIVE

09:56 Трамп проведет важные переговоры в Великобритании — прямой эфир

08:00 Сделка между Украиной и США начала действовать — эфир Ранок.LIVE

19:00 Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

18:13 Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE

13:00 Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

17:51 Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE

13:01 Предупреждение от разведки Британии о планах РФ — эфир День.LIVE

08:00 Трамп обещает России обвал нефти — эфир Ранок.LIVE

18:23 Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ — эфир Вечір.LIVE

13:16 Заявление Чарльза об Украине и важное соглашение — эфир День.LIVE

Европейский Союз объявил о важном решении по защите от дроновых атак. А Европарламент представил новый 19-й пакет санкций против России.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 19 сентября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
  • член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;
  • народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Олег Дунда;
  • генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос;
  • главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • В Евросоюзе работают над проектом Стена дронов (Drone Wall), который должен стать инструментом защиты восточных границ блока и Украины от потенциальных атак беспилотников;
  • В пятницу, 19 сентября, Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России;
  • Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций против России. В новый санкционный пакет вошли ограничения, в частности, в отношении теневого флота РФ и криптовалюты.

Ранее мы объясняли, почему Европейская комиссия решила ударить по криптоплатформам России.

Также мы сообщали, что украинский лидер Владимир Зеленский отметил необходимость ужесточения санкций и тарифной политики.

17:51 Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE

17:51 Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE

13:01 Предупреждение от разведки Британии о планах РФ — эфир День.LIVE

08:00 Трамп обещает России обвал нефти — эфир Ранок.LIVE

18:23 Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ — эфир Вечір.LIVE

13:16 Заявление Чарльза об Украине и важное соглашение — эфир День.LIVE

