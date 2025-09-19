Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE

Европейский Союз объявил о важном решении по защите от дроновых атак. А Европарламент представил новый 19-й пакет санкций против России.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 19 сентября.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
- член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;
- народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Олег Дунда;
- генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос;
- главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- В Евросоюзе работают над проектом Стена дронов (Drone Wall), который должен стать инструментом защиты восточных границ блока и Украины от потенциальных атак беспилотников;
- В пятницу, 19 сентября, Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России;
- Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций против России. В новый санкционный пакет вошли ограничения, в частности, в отношении теневого флота РФ и криптовалюты.
