Важное решение ЕС по дронам и новые санкции — эфир Вечір.LIVE

Европейский Союз объявил о важном решении по защите от дроновых атак. А Европарламент представил новый 19-й пакет санкций против России.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 19 сентября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;

член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;

народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Олег Дунда;

генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос;

главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

В Евросоюзе работают над проектом Стена дронов (Drone Wall), который должен стать инструментом защиты восточных границ блока и Украины от потенциальных атак беспилотников;

В пятницу, 19 сентября, Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России;

Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций против России. В новый санкционный пакет вошли ограничения, в частности, в отношении теневого флота РФ и криптовалюты.

