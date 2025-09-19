Відео
Важливе рішення ЄС щодо дронів та нові санкції — ефір Вечір.LIVE
Важливе рішення ЄС щодо дронів та нові санкції — ефір Вечір.LIVE

Важливе рішення ЄС щодо дронів та нові санкції — ефір Вечір.LIVE

19 вересня 2025 р. 17:51

Європейський Союз оголосив про важливе рішення щодо захисту від дронових атак. А Європарламент представив 19-й пакет санкцій проти Росії.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 19 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;
  • член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;
  • народний депутат України від фракції "Слуга Народу" Олег Дунда;
  • генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос;
  • головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • У Євросоюзі працюють над проєктом Стіна дронів (Drone Wall), який має стати інструментом захисту східних кордонів блоку та України від потенційних атак безпілотників;
  • У п'ятницю, 19 вересня, Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії;
  • Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії. До нового санкційного пакета увійшли обмеження, зокрема, щодо тіньового флоту РФ та криптовалюти.

Раніше ми пояснювали, чому Європейська комісія вирішила вдарити по криптоплатформах Росії.

Також ми повідомляли, що український лідер Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій і тарифної політики.

