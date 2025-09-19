Поддержка прифронтовых городов и бюджет-2026 — эфир с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечір.LIVE обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет о поддержке украинского бизнеса и бюджете на 2026 год.
Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.
О чем будет говорить в эфире Гетманцев
Гетманцев в эфире подробно будет раскрывать такие темы:
- Как можно поддержать украинский бизнес
- Сколько в Украине прифронтовых общин?
- Какова причина низкого уровня жизни в Украине?
- Почему Favbet уклоняется от налогов?
- Что не так с прожиточным минимумом в Украине?
- Сколько приносит Укрпочта в бюджет?
- Когда откроют финансовый рынок для иностранных банков?
Напомним, что в проекте Государственного бюджета на 2026 год правительство планирует повторно пересмотреть прожиточный минимум.
Кроме того, недавно стало известно, что в правительстве рассматривают возможность внесения изменений в государственный бюджет из-за дополнительных потребностей в секторе безопасности и обороны.