Поддержка прифронтовых городов и бюджет-2026 — эфир с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечір.LIVE обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет о поддержке украинского бизнеса и бюджете на 2026 год.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Гетманцев в эфире подробно будет раскрывать такие темы:

Как можно поддержать украинский бизнес

Сколько в Украине прифронтовых общин?

Какова причина низкого уровня жизни в Украине?

Почему Favbet уклоняется от налогов?

Что не так с прожиточным минимумом в Украине?

Сколько приносит Укрпочта в бюджет?

Когда откроют финансовый рынок для иностранных банков?

Напомним, что в проекте Государственного бюджета на 2026 год правительство планирует повторно пересмотреть прожиточный минимум.

Кроме того, недавно стало известно, что в правительстве рассматривают возможность внесения изменений в государственный бюджет из-за дополнительных потребностей в секторе безопасности и обороны.