Підтримка прифронтових міст та бюджет-2026 — ефір з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про підтримку українського бізнесу та бюджет на 2026 рік.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Гетманцев в ефірі детально розкриватиме такі теми:

Як можна підтримати український бізнес

Скільки в Україні прифронтових громад?

Якою є причина низького рівня життя в Україні?

Чому Favbet ухиляється від податків?

Що не так із прожитковим мінімумом в Україні?

Скільки приносить Укрпошта до бюджету?

Коли відкриють фінансовий ринок для іноземних банків?

Нагадаємо, що у проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд планує повторно переглянути прожитковий мінімум.

Крім того, нещодавно стало відомо, що в уряді розглядають можливість внесення змін до державного бюджету через додаткові потреби у секторі безпеки й оборони.