Підтримка прифронтових міст та бюджет-2026 — ефір з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про підтримку українського бізнесу та бюджет на 2026 рік.
Про що говоритиме в ефірі Гетманцев
Гетманцев в ефірі детально розкриватиме такі теми:
- Як можна підтримати український бізнес
- Скільки в Україні прифронтових громад?
- Якою є причина низького рівня життя в Україні?
- Чому Favbet ухиляється від податків?
- Що не так із прожитковим мінімумом в Україні?
- Скільки приносить Укрпошта до бюджету?
- Коли відкриють фінансовий ринок для іноземних банків?
Нагадаємо, що у проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд планує повторно переглянути прожитковий мінімум.
Крім того, нещодавно стало відомо, що в уряді розглядають можливість внесення змін до державного бюджету через додаткові потреби у секторі безпеки й оборони.