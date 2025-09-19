Відео
Підтримка прифронтових міст та бюджет-2026 — ефір з Гетманцевим

Підтримка прифронтових міст та бюджет-2026 — ефір з Гетманцевим

19 вересня 2025 р. 21:30

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про підтримку українського бізнесу та бюджет на 2026 рік.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Гетманцев в ефірі детально розкриватиме такі теми:

  • Як можна підтримати український бізнес
  • Скільки в Україні прифронтових громад?
  • Якою є причина низького рівня життя в Україні?
  • Чому Favbet ухиляється від податків?
  • Що не так із прожитковим мінімумом в Україні?
  • Скільки приносить Укрпошта до бюджету? 
  • Коли відкриють фінансовий ринок для іноземних банків?

Нагадаємо, що у проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд планує повторно переглянути прожитковий мінімум

Крім того, нещодавно стало відомо, що в уряді розглядають можливість внесення змін до державного бюджету через додаткові потреби у секторі безпеки й оборони.

