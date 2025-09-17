Видео
Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час
Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

17 сентября 2025 г. 19:00

16 сентября 2025
Text

18:07 Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Киевсовет вернулся и провел первое заседание за четыре месяца. А мэр столицы Виталия Кличко заявил, что против депутатов готовят подозрения.

Об этом и не только смотрите в эфире Київського часу 17 сентября.

О чем эфир

Сегодня эксперты обсудят следующие темы:

  • Состоялось первое заседание Киевсовета за четыре месяца,
  • Кличко сообщил, что против депутатов Киевсовета готовят подозрения,
  • Повысятся ли тарифы на проезд в столице,
  • Что будет с недвижимостью в Киеве после петиции об урегулировании деятельности риелторов,
  • Подольский мост начал работу: как изменилось движение в Киеве.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от "Батькивщины",
  • Динара Габибулаева — депутат Киевского городского совета от "Европейской Солидарности" (первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам местного самоуправления и внешних связей),
  • Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА,
  • Кирилл Фесик — председатель Оболонской РГА,
  • Юрий Федоренко — командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

Напомним, ранее глава РГА Максим Бахматов обвинил Кличко в отсутствии заседаний Киевсовета. По его словам, уже давно назрела капитальная перестройка формата работы КГГА и мэрии.

Также мы писали, что Кличко заявляет о необходимости повышения тарифов на проезд в столице. Однако депутаты выступают против и зарегистрировали соответствующий мораторий.

