Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

Киевсовет вернулся и провел первое заседание за четыре месяца. А мэр столицы Виталия Кличко заявил, что против депутатов готовят подозрения.

Об этом и не только смотрите в эфире Київського часу 17 сентября.

О чем эфир

Сегодня эксперты обсудят следующие темы:

Состоялось первое заседание Киевсовета за четыре месяца,

Кличко сообщил, что против депутатов Киевсовета готовят подозрения,

Повысятся ли тарифы на проезд в столице,

Что будет с недвижимостью в Киеве после петиции об урегулировании деятельности риелторов,

Подольский мост начал работу: как изменилось движение в Киеве.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от "Батькивщины",

Динара Габибулаева — депутат Киевского городского совета от "Европейской Солидарности" (первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам местного самоуправления и внешних связей),

Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА,

Кирилл Фесик — председатель Оболонской РГА,

Юрий Федоренко — командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

Напомним, ранее глава РГА Максим Бахматов обвинил Кличко в отсутствии заседаний Киевсовета. По его словам, уже давно назрела капитальная перестройка формата работы КГГА и мэрии.

Также мы писали, что Кличко заявляет о необходимости повышения тарифов на проезд в столице. Однако депутаты выступают против и зарегистрировали соответствующий мораторий.