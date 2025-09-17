Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

Киевсовет вернулся и провел первое заседание за четыре месяца. А мэр столицы Виталия Кличко заявил, что против депутатов готовят подозрения.
Об этом и не только смотрите в эфире Київського часу 17 сентября.
О чем эфир
Сегодня эксперты обсудят следующие темы:
- Состоялось первое заседание Киевсовета за четыре месяца,
- Кличко сообщил, что против депутатов Киевсовета готовят подозрения,
- Повысятся ли тарифы на проезд в столице,
- Что будет с недвижимостью в Киеве после петиции об урегулировании деятельности риелторов,
- Подольский мост начал работу: как изменилось движение в Киеве.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от "Батькивщины",
- Динара Габибулаева — депутат Киевского городского совета от "Европейской Солидарности" (первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам местного самоуправления и внешних связей),
- Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА,
- Кирилл Фесик — председатель Оболонской РГА,
- Юрий Федоренко — командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".
Напомним, ранее глава РГА Максим Бахматов обвинил Кличко в отсутствии заседаний Киевсовета. По его словам, уже давно назрела капитальная перестройка формата работы КГГА и мэрии.
Также мы писали, что Кличко заявляет о необходимости повышения тарифов на проезд в столице. Однако депутаты выступают против и зарегистрировали соответствующий мораторий.