Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Засідання Київради відновилися — ефір Київський час arrow
Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

17 вересня 2025 р. 19:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:00 Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025
Text

18:07 Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2025
Text

18:12 У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп назвав умову, коли введе санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

Text

19:00 Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025
Text

18:07 Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Київрада повернулася та провела перше засідання за чотири місяці. А мер столиці Віталія Кличко заявив, що проти депутатів готують підозри

Про це та не тільки дивіться в ефірі Київського часу 17 вересня. 

Про що ефір

Сьогодні експерти обговорять наступні теми:

  • Відбулося перше засідання Київради за чотири місяці,
  • Кличко повідомив, що проти депутатів Київради готують підозри,
  • Чи підвищаться тарифи на проїзд у столиці,
  • Що буде з нерухомістю у Києві після петиції про врегулювання діяльності рієлторів,
  • Подільський міст почав роботу: як змінився рух у Києві.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради від "Батьківщини",  
  • Дінара Габібулаєва — депутатка Київської міської ради від "Європейської Солідарності" (перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків),
  • Геннадій Кривошея — голова Громадської ради при КМДА,
  • Кирило Фесик — голова Оболонської РДА,
  • Юрій Федоренко — командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

Нагадаємо, раніше голова РДА Максим Бахматов звинуватив Кличка у відсутності засідань Київради. За його словами, вже давно назріла капітальна перебудова формату роботи КМДА та мерії.

Також ми писали, що Кличко заявляє про необхідність підвищення тарифів на проїзд в столиці. Однак депутати виступають проти і зареєстрували відповідний мораторій. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:06 У РФ ветеран "СВО" зґвалтував сусідку — чому вона мовчить

19:02 Глава Європарламенту заявила, що майбутнє України в Євросоюзі

Text

19:00 Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

18:56 Європа відмовиться — Мецола зробила заяву про газ і нафту РФ

18:50 Вступ до профтехів Львівщини — кого шукає ринок праці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:47 Ризики за межами можливого — як під обстрілами рятують життя

18:37 Зеленський назвав два плани для України — про що йдеться

18:32 Українця, що запустив дрон у Польщі, покарали — що відомо

18:15 Полювання восени 2025 — де дозволено та за що штрафують

Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

19:06 У РФ ветеран "СВО" зґвалтував сусідку — чому вона мовчить

19:02 Глава Європарламенту заявила, що майбутнє України в Євросоюзі

18:56 Європа відмовиться — Мецола зробила заяву про газ і нафту РФ

18:50 Вступ до профтехів Львівщини — кого шукає ринок праці

18:47 Ризики за межами можливого — як під обстрілами рятують життя

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:37 Зеленський назвав два плани для України — про що йдеться

18:32 Українця, що запустив дрон у Польщі, покарали — що відомо

18:15 Полювання восени 2025 — де дозволено та за що штрафують

18:12 Голова Європарламенту запевнила у підтримці України — відео

18:09 Маршрут в нікуди — на Одещині викрили перевізника

18:47 Ризики за межами можливого — як під обстрілами рятують життя

06:33 Останні теплі дні — як змінилася вартість відпочинку в Коблевому

16 вересня

19:43 Старт опалювального сезону в Одесі — чи буде тепло в будинках

15 вересня

22:33 Фрукти не для всіх — чи буде вітчизняна продукція цієї зими

19:43 Зростання цін на продукти — що одесити не можуть собі дозволити

06:33 В'язниці та невиплата зарплат — допомога українським морякам

13 вересня

06:33 День українського кіно — чим живе сьогодні Одеська кіностудія

12 вересня

19:43 Одеса майбутнього — що змінили б містяни, аби вона була кращою

11 вересня

21:29 Блекаут в Одесі — наскільки містяни готові до нових викликів

19:47 Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі

Text

19:00 Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

16 вересня
Text

18:07 Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

17 вересня 2025 р. 18:13
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

17 вересня 2025 р. 13:00
Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2025 р. 08:00
Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

16 вересня 2025 р. 18:07
Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

16 вересня 2025 р. 13:00
В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

В Україні пообіцяли підняти зарплати — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025 р. 08:00
У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

15 вересня 2025 р. 18:12
Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

Трамп назвав Путіна агресором — ефір День.LIVE

15 вересня 2025 р. 13:05

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації