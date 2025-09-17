Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Київрада повернулася та провела перше засідання за чотири місяці. А мер столиці Віталія Кличко заявив, що проти депутатів готують підозри.
Про це та не тільки дивіться в ефірі Київського часу 17 вересня.
Про що ефір
Сьогодні експерти обговорять наступні теми:
- Відбулося перше засідання Київради за чотири місяці,
- Кличко повідомив, що проти депутатів Київради готують підозри,
- Чи підвищаться тарифи на проїзд у столиці,
- Що буде з нерухомістю у Києві після петиції про врегулювання діяльності рієлторів,
- Подільський міст почав роботу: як змінився рух у Києві.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради від "Батьківщини",
- Дінара Габібулаєва — депутатка Київської міської ради від "Європейської Солідарності" (перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків),
- Геннадій Кривошея — голова Громадської ради при КМДА,
- Кирило Фесик — голова Оболонської РДА,
- Юрій Федоренко — командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС".
Нагадаємо, раніше голова РДА Максим Бахматов звинуватив Кличка у відсутності засідань Київради. За його словами, вже давно назріла капітальна перебудова формату роботи КМДА та мерії.
Також ми писали, що Кличко заявляє про необхідність підвищення тарифів на проїзд в столиці. Однак депутати виступають проти і зареєстрували відповідний мораторій.