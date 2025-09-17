Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Київрада повернулася та провела перше засідання за чотири місяці. А мер столиці Віталія Кличко заявив, що проти депутатів готують підозри.

Про це та не тільки дивіться в ефірі Київського часу 17 вересня.

Про що ефір

Сьогодні експерти обговорять наступні теми:

Відбулося перше засідання Київради за чотири місяці,

Кличко повідомив, що проти депутатів Київради готують підозри,

Чи підвищаться тарифи на проїзд у столиці,

Що буде з нерухомістю у Києві після петиції про врегулювання діяльності рієлторів,

Подільський міст почав роботу: як змінився рух у Києві.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради від "Батьківщини",

Дінара Габібулаєва — депутатка Київської міської ради від "Європейської Солідарності" (перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків),

Геннадій Кривошея — голова Громадської ради при КМДА,

Кирило Фесик — голова Оболонської РДА,

Юрій Федоренко — командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

Нагадаємо, раніше голова РДА Максим Бахматов звинуватив Кличка у відсутності засідань Київради. За його словами, вже давно назріла капітальна перебудова формату роботи КМДА та мерії.

Також ми писали, що Кличко заявляє про необхідність підвищення тарифів на проїзд в столиці. Однак депутати виступають проти і зареєстрували відповідний мораторій.