Предупреждение от разведки Британии о планах РФ — эфир День.LIVE

Глава Тайной службы разведки Великобритании Ричард Мур предупредил о планах российского диктатора Путина. Он отметил, что глава Кремля не заинтересован в мирных переговорах с Украиной.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 19 сентября.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник;
- народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
- народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
- специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус;
- народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;
- главный раввин Украины Моше Реувен Асман.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что не видит "никаких доказательств" того, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в мирных переговорах, которые не предусматривают капитуляции Украины;
Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский объявил о подписании закона, который ратифицирует 100-летнее соглашение о партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной.
Также мы информировали, что Президент США Дональд Трамп и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали новое технологическое соглашение во время встречи в Лондоне.