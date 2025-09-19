Видео
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
Предупреждение от разведки Британии о планах РФ — эфир День.LIVE

Предупреждение от разведки Британии о планах РФ — эфир День.LIVE

19 сентября 2025 г. 13:01

Глава Тайной службы разведки Великобритании Ричард Мур предупредил о планах российского диктатора Путина. Он отметил, что глава Кремля не заинтересован в мирных переговорах с Украиной.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 19 сентября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник;
  • народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
  • специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус;
  • народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;
  • главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что не видит "никаких доказательств" того, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в мирных переговорах, которые не предусматривают капитуляции Украины;

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский объявил о подписании закона, который ратифицирует 100-летнее соглашение о партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной.

Также мы информировали, что Президент США Дональд Трамп и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали новое технологическое соглашение во время встречи в Лондоне.

