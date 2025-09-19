Попередження від розвідки Британії про плани РФ — ефір День.LIVE

Голова Таємної служби розвідки Великої Британії Річард Мур попередив про плани російського диктатора Путіна. Він зазначив, що очільник Кремля не зацікавлений у мирних перемовинах з Україною.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 19 вересня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

Лицар ордену Богдана Хмельницького, директор аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник;

народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність"Олексій Гончаренко;

народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;

спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус;

народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;

головний рабин України Моше Реувен Асман.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Очільник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що не бачить "жодних доказів" того, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у мирних перемовинах, які не передбачають капітуляції України;

Нагадаємо, що нещодавно президент Володимир Зеленський оголосив про підписання закону, що ратифікує 100-річну угоду про партнерство між Сполученим Королівством та Україною.

Також ми інформували, що Президент США Дональд Трамп і Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали нову технологічну угоду під час зустрічі в Лондоні.