Попередження від розвідки Британії про плани РФ — ефір День.LIVE

Голова Таємної служби розвідки Великої Британії Річард Мур попередив про плани російського диктатора Путіна. Він зазначив, що очільник Кремля не зацікавлений у мирних перемовинах з Україною.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 19 вересня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- Лицар ордену Богдана Хмельницького, директор аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник;
- народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність"Олексій Гончаренко;
- народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;
- спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус;
- народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;
- головний рабин України Моше Реувен Асман.
Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Очільник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що не бачить "жодних доказів" того, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у мирних перемовинах, які не передбачають капітуляції України;
Нагадаємо, що нещодавно президент Володимир Зеленський оголосив про підписання закону, що ратифікує 100-річну угоду про партнерство між Сполученим Королівством та Україною.
Також ми інформували, що Президент США Дональд Трамп і Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали нову технологічну угоду під час зустрічі в Лондоні.