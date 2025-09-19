Видео
Трамп обещает России обвал нефти — эфир Ранок.LIVE
Трамп обещает России обвал нефти — эфир Ранок.LIVE

Трамп обещает России обвал нефти — эфир Ранок.LIVE

19 сентября 2025 г. 8:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвал цен на нефть лишит российского диктатора выбора и заставит его отступить из войны против Украины. Между тем в России появилась еще одна пусковая площадка для ударных беспилотников.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Ранок.LIVE 19 сентября

В эфире будут говорить о ситуации в Беларуси, в частности учениях, международных контактах и новых рисках для Польши. Обсудят военные события в Украине — контрнаступление, изменения в военном законодательстве, деятельность российских сил в приграничных регионах и работу военного омбудсмена.

Также эксперты с ведущими обсудят потенциальные встречи и заявления Дональда Трампа, контакты с Китаем, переговоры с НАТО по гарантиям безопасности. Кроме того, коснутся энергетических вопросов — реформирование отрасли, отказ ЕС от российского газа, подготовка к отопительному сезону, цены на топливо и перспективы инвестиций в добычу недр. В военном блоке рассмотрят использование дронов, их роль на фронте и новые технологии в войне. В конце эфира поднимут темы ситуации на оккупированных территориях, перспектив проведения выборов в Украине и стратегического партнерства с Великобританией.

Приглашенные гости:

  • Юрий Губаревич — белорусский оппозиционный политик, председатель движения "За свободу"
  • Денис Ярославский — командир подразделения разведки ВСУ
  • Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий
  • Сергей Нагорняк — народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
  • Игорь Пыць — командир FPV-расчета ББС (батальон беспилотных систем) 3 ОШБр
  • Сергей КузАн — председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества
  • Петр Андрющенко — руководитель Центра изучения оккупации Украины
  • Петр Олещук — политолог

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что у него есть хорошие новости по урегулированию войны в Украине. Также он высказался о Владимире Путине и заявил, что очень разочаровался в нем.

