Трамп обіцяє Росії обвал нафти — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що обвал цін на нафту позбавить російського диктатора вибору і змусить його відступити з війни проти України. Тим часом в Росії з'явився іще один пусковий майданчик для ударних безпілотників.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ранок.LIVE 19 вересня

В ефірі говоритимуть про ситуацію в Білорусі, зокрема навчання, міжнародні контакти та нові ризики для Польщі. Обговорять військові події в Україні — контрнаступ, зміни у військовому законодавстві, діяльність російських сил у прикордонних регіонах та роботу військового омбудсмана.

Також експерти з ведучими обговорять потенційні зустрічі та заяви Дональда Трампа, контакти з Китаєм, переговори з НАТО щодо гарантій безпеки. Окрім того, торкнуться енергетичних питань — реформування галузі, відмова ЄС від російського газу, підготовка до опалювального сезону, ціни на пальне та перспективи інвестицій у видобуток надр. У військовому блоці розглянуть використання дронів, їхню роль на фронті та нові технології у війні. Наприкінці ефіру піднімуть теми ситуації на окупованих територіях, перспектив проведення виборів в Україні та стратегічного партнерства з Великою Британією.

Запрошені гості:

Юрій Губаревич — білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу"

Денис Ярославський — командир підрозділу розвідки ЗСУ

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій

Сергій Нагорняк — народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Ігор Пиць — командир FPV-розрахунку ББС (батальйон безпілотних систем) 3 ОШБр

Сергій КузАн — голова Українського центру безпеки та співпраці

Петро Андрющенко — керівник Центру вивчення окупації України

Петро Олещук — політолог

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що в нього є гарні новини щодо врегулювання війни в Україні. Також він висловився про Володимира Путіна і заявив, що дуже розчарувався в ньому.