Трамп обіцяє Росії обвал нафти — ефір Ранок.LIVE
Трамп обіцяє Росії обвал нафти — ефір Ранок.LIVE

Трамп обіцяє Росії обвал нафти — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2025 р. 08:00

Президент США Дональд Трамп заявив, що обвал цін на нафту позбавить російського диктатора вибору і змусить його відступити з війни проти України. Тим часом в Росії з'явився іще один пусковий майданчик для ударних безпілотників. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ранок.LIVE 19 вересня

В ефірі говоритимуть про ситуацію в Білорусі, зокрема навчання, міжнародні контакти та нові ризики для Польщі. Обговорять військові події в Україні — контрнаступ, зміни у військовому законодавстві, діяльність російських сил у прикордонних регіонах та роботу військового омбудсмана.

Також експерти з ведучими обговорять потенційні зустрічі та заяви Дональда Трампа, контакти з Китаєм, переговори з НАТО щодо гарантій безпеки. Окрім того, торкнуться енергетичних питань — реформування галузі, відмова ЄС від російського газу, підготовка до опалювального сезону, ціни на пальне та перспективи інвестицій у видобуток надр. У військовому блоці розглянуть використання дронів, їхню роль на фронті та нові технології у війні. Наприкінці ефіру піднімуть теми ситуації на окупованих територіях, перспектив проведення виборів в Україні та стратегічного партнерства з Великою Британією.

Запрошені гості:

  • Юрій Губаревич — білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу"
  • Денис Ярославський — командир підрозділу розвідки ЗСУ
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій
  • Сергій Нагорняк — народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
  • Ігор Пиць — командир FPV-розрахунку ББС (батальйон безпілотних систем) 3 ОШБр
  • Сергій КузАн — голова Українського центру безпеки та співпраці
  • Петро Андрющенко — керівник Центру вивчення окупації України
  • Петро Олещук — політолог

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що в нього є гарні новини щодо врегулювання війни в Україні. Також він висловився про Володимира Путіна і заявив, що дуже розчарувався в ньому. 

