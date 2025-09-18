Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о контрнаступательных действиях ВСУ. Силы обороны Украины отжимают врага в районах Покровска и Доброполья.
О чем эфир
Главной темой сегодняшнего эфира стало начало контрнаступательной операции ВСУ на Донецком направлении, где сегодня побывал президент. Кроме того, эксперты обсудят утвержденный бюджет на 2026 год.
Гости эфира
Говорить о новом контрнаступлении Вооруженных сил и другие актуальные темы сегодня будут:
- народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
- народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;
- народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич.
Напомним, Владимир Зеленский посетил Донецкую область и встретился с защитниками на Покровском направлении.
Кроме того, президент провел разговор с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции.