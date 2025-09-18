Видео
Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ — эфир Вечір.LIVE

18 сентября 2025 г. 18:23

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о контрнаступательных действиях ВСУ. Силы обороны Украины отжимают врага в районах Покровска и Доброполья.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир

Главной темой сегодняшнего эфира стало начало контрнаступательной операции ВСУ на Донецком направлении, где сегодня побывал президент. Кроме того, эксперты обсудят утвержденный бюджет на 2026 год.

Гости эфира

Говорить о новом контрнаступлении Вооруженных сил и другие актуальные темы сегодня будут:

  • народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;
  • народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич.

Напомним, Владимир Зеленский посетил Донецкую область и встретился с защитниками на Покровском направлении.

Кроме того, президент провел разговор с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции.

