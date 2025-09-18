Зеленський анонсував контрнаступ ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський оголосив про контрнаступальні дії ЗСУ. Сили оборони України відтискають ворога в районах Покровська та Добропілля.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Головною темою сьогоднішнього ефіру став початок контрнаступальної операції ЗСУ на Донецькому напрямку, де сьогодні побував президент. Крім того, експерти обговорять затверджений бюджет на 2026 рік.

Гості ефіру

Говорити про новий контрнаступ Збройних сил та інші актуальні теми сьогодні будуть:

народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;

народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідав Донецьку область та зустрівся із захисниками на Покровському напрямку.

Крім того, президент провів розмову з воїнами 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції.