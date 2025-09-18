Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський анонсував контрнаступ ЗСУ — ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський анонсував контрнаступ ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував контрнаступ ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

18 вересня 2025 р. 18:23

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:23 Зеленський анонсував контрнаступ ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Заява Чарльза про Україну та сторічна угода — ефір День.LIVE

Text

09:56 Трамп проведе важливі переговори у Великій Британії — прямий ефір

Text

08:00 Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2025
Text

19:00 Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Text

18:13 Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2025
Text

18:07 Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп може незабаром зустрітися із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

18:23 Зеленський анонсував контрнаступ ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Заява Чарльза про Україну та сторічна угода — ефір День.LIVE

Text

09:56 Трамп проведе важливі переговори у Великій Британії — прямий ефір

Text

08:00 Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2025
Text

19:00 Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Президент України Володимир Зеленський оголосив про контрнаступальні дії ЗСУ. Сили оборони України відтискають ворога в районах Покровська та Добропілля.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Головною темою сьогоднішнього ефіру став початок контрнаступальної операції ЗСУ на Донецькому напрямку, де сьогодні побував президент. Крім того, експерти обговорять затверджений бюджет на 2026 рік.

Гості ефіру

Говорити про новий контрнаступ Збройних сил та інші актуальні теми сьогодні будуть:

  • народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет  з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;
  • народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідав Донецьку область та зустрівся із захисниками на Покровському напрямку.

Крім того, президент провів розмову з воїнами 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:35 Забіг за військових — в Одесі збирали кошти для воїнів

18:33 Виплати та допомога 4 млн переселенців — що планують змінити

18:28 Рудько на момент втечі з України був уже мобілізований — деталі

Text

18:23 Зеленський анонсував контрнаступ ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

18:15 Клієнти Київстару більше платитимуть за тарифи — що зміниться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:05 Втрата годувальника — якою буде пенсія у дітей військового

18:05 США і Велика Британія уклали угоду про технологічну співпрацю

18:05 В Україні пропонують знизити військовий збір — для яких міст

18:01 Зеленський відвідав бійців на фронті — про що говорили

17:57 Одеська мерія хоче купити 10 нових машин для свого автопарку

18:35 Забіг за військових — в Одесі збирали кошти для воїнів

18:33 Виплати та допомога 4 млн переселенців — що планують змінити

18:28 Рудько на момент втечі з України був уже мобілізований — деталі

18:15 Клієнти Київстару більше платитимуть за тарифи — що зміниться

18:05 Втрата годувальника — якою буде пенсія у дітей військового

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:05 США і Велика Британія уклали угоду про технологічну співпрацю

18:05 В Україні пропонують знизити військовий збір — для яких міст

18:01 Зеленський відвідав бійців на фронті — про що говорили

17:57 Одеська мерія хоче купити 10 нових машин для свого автопарку

17:56 Путін мене підвів — Трамп зробив заяву про війну

18:33 Виплати та допомога 4 млн переселенців — що планують змінити

06:33 Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів

17 вересня

18:47 Ризики за межами можливого — як під обстрілами рятують життя

06:33 Останні теплі дні — як змінилася вартість відпочинку в Коблевому

16 вересня

19:43 Старт опалювального сезону в Одесі — чи буде тепло в будинках

15 вересня

22:33 Фрукти не для всіх — чи буде вітчизняна продукція цієї зими

19:43 Зростання цін на продукти — що одесити не можуть собі дозволити

06:33 В'язниці та невиплата зарплат — допомога українським морякам

13 вересня

06:33 День українського кіно — чим живе сьогодні Одеська кіностудія

12 вересня

19:43 Одеса майбутнього — що змінили б містяни, аби вона була кращою

Text

18:23 Зеленський анонсував контрнаступ ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Заява Чарльза про Україну та сторічна угода — ефір День.LIVE

Text

09:56 Трамп проведе важливі переговори у Великій Британії — прямий ефір

Text

08:00 Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

17 вересня
Text

19:00 Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Відео по темі

Всі відео
Заява Чарльза про Україну та сторічна угода — ефір День.LIVE

Заява Чарльза про Україну та сторічна угода — ефір День.LIVE

18 вересня 2025 р. 13:16
Трамп проведе важливі переговори у Великій Британії — прямий ефір

Трамп проведе важливі переговори у Великій Британії — прямий ефір

18 вересня 2025 р. 09:56
Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

Угода між Україною та США почала діяти — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2025 р. 08:00
Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

Засідання Київради відновилися — ефір Київський час

17 вересня 2025 р. 19:00
Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

Трамп із Чарльзом говоритимуть про Україну — ефір Вечір.LIVE

17 вересня 2025 р. 18:13
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

Рада ухвалила закон про військового омбудсмена — ефір День.LIVE

17 вересня 2025 р. 13:00
Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

Трамп відправляє зброю до України — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2025 р. 08:00
Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

Трамп заявив про угоду між Україною і РФ — ефір Вечір.LIVE

16 вересня 2025 р. 18:07

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації