Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп проведет важные переговоры в Великобритании — прямой эфир arrow
Трамп проведет важные переговоры в Великобритании — прямой эфир

Трамп проведет важные переговоры в Великобритании — прямой эфир

18 сентября 2025 г. 9:56

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

09:56 Трамп проведет важные переговоры в Великобритании — прямой эфир

Text

08:00 Сделка между Украиной и США начала действовать — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2025
Text

19:00 Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

Text

18:13 Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2025
Text

18:07 Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2025
Text

18:12 В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

Text

09:56 Трамп проведет важные переговоры в Великобритании — прямой эфир

Text

08:00 Сделка между Украиной и США начала действовать — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2025
Text

19:00 Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

Text

18:13 Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп второй день находится в Великобритании с визитом. Известно, что у главы Белого дома запланирована встреча и переговоры.

Прямую трансляцию встречи и переговоров Дональда Трампа смотрите на Новини.LIVE.

Переговоры Трампа в Великобритании

Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которой ожидается подписание многомиллиардного экономического соглашения. Оно касается сотрудничества в области технологий и атомной энергетики. Еще одной темой во время переговоров должна стать война в Украине.

Напомним, Дональд Трамп во время первого дня визита в Великобританию похвалил усилия обеих стран для блага человечества.

Также в СМИ заявили, что Дональд Трамп едва не погиб в авиакатастрофе во время путешествия в Британию.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

11:10 Тарифы Vodafone ждут обновления — что изменится с 25 сентября

11:08 Литва разоблачила преступников в подготовке терактов в Европе

11:05 Разница ощутима — какие цены на аренду жилья в Украине и Польше

11:00 Финпомощь от UNHCR — кто еще из ВПЛ сможет получить деньги

10:58 Зеленский подписал закон о ратификации 100-летнего соглашения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:39 Одесского военного Борисова будут судить за подделку документов

10:36 Польская делегация во главе с министром обороны прибыла в Киев

10:35 Рекордное падение экспорта — почему нефть из РФ потеряла рынки

10:34 Почему нельзя разряжать телефон "в ноль" перед зарядкой

10:29 ПВО не сбила все дроны — в Воздушных силах назвали количество

11:10 Тарифы Vodafone ждут обновления — что изменится с 25 сентября

11:08 Литва разоблачила преступников в подготовке терактов в Европе

11:05 Разница ощутима — какие цены на аренду жилья в Украине и Польше

11:00 Финпомощь от UNHCR — кто еще из ВПЛ сможет получить деньги

10:58 Зеленский подписал закон о ратификации 100-летнего соглашения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:39 Одесского военного Борисова будут судить за подделку документов

10:36 Польская делегация во главе с министром обороны прибыла в Киев

10:35 Рекордное падение экспорта — почему нефть из РФ потеряла рынки

10:34 Почему нельзя разряжать телефон "в ноль" перед зарядкой

10:29 ПВО не сбила все дроны — в Воздушных силах назвали количество

06:33 Что необходимо сделать для победы Украины – мнения одесситов

17 сентября

18:47 Риски за пределами возможного — как под обстрелами спасают жизни

06:33 Последние теплые дни — как изменилась стоимость отдыха в Коблево

16 сентября

19:43 Старт отопительного сезона в Одессе — будет ли тепло в домах

15 сентября

22:33 Фрукты не для всех — будет ли отечественная продукция этой зимой

19:43 Рост цен на продукты — что одесситы не могут себе позволить

06:33 Тюрьмы и невыплата зарплат — помощь украинским морякам

13 сентября

06:33 День украинского кино — чем живет сегодня Одесская киностудия

12 сентября

19:43 Одесса будущего — что изменили бы горожане, чтобы она была лучше

11 сентября

21:29 Блэкаут в Одессе — насколько горожане готовы к новым вызовам

Text

09:56 Трамп проведет важные переговоры в Великобритании — прямой эфир

Text

08:00 Сделка между Украиной и США начала действовать — эфир Ранок.LIVE

17 сентября
Text

19:00 Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

Text

18:13 Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Сделка между Украиной и США начала действовать — эфир Ранок.LIVE

Сделка между Украиной и США начала действовать — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2025 г. 8:00
Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

Заседания Киевсовета возобновились — эфир Київський час

17 сентября 2025 г. 19:00
Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE

Трамп с Чарльзом будут говорить об Украине — эфир Вечір.LIVE

17 сентября 2025 г. 18:13
Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

Рада приняла закон о военном омбудсмене — эфир День.LIVE

17 сентября 2025 г. 13:00
Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

Трамп отправляет оружие в Украину — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2025 г. 8:00
Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

Трамп заявил о соглашении между Украиной и РФ — эфир Вечір.LIVE

16 сентября 2025 г. 18:07
Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

Трамп может вскоре встретиться с Зеленским — эфир День.LIVE

16 сентября 2025 г. 13:00
В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

В Украине пообещали поднять зарплаты — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации