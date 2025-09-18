Трамп проведет важные переговоры в Великобритании — прямой эфир

Президент США Дональд Трамп второй день находится в Великобритании с визитом. Известно, что у главы Белого дома запланирована встреча и переговоры.

Переговоры Трампа в Великобритании

Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которой ожидается подписание многомиллиардного экономического соглашения. Оно касается сотрудничества в области технологий и атомной энергетики. Еще одной темой во время переговоров должна стать война в Украине.

Напомним, Дональд Трамп во время первого дня визита в Великобританию похвалил усилия обеих стран для блага человечества.

Также в СМИ заявили, что Дональд Трамп едва не погиб в авиакатастрофе во время путешествия в Британию.