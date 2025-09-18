Відео
Трамп проведе важливі переговори у Великій Британії — прямий ефір
Трамп проведе важливі переговори у Великій Британії — прямий ефір

Трамп проведе важливі переговори у Великій Британії — прямий ефір

18 вересня 2025 р. 09:56

Президент США Дональд Трамп другий день перебуває у Великій Британії із візитом. Відомо, що у глави Білого дому запланована зустріч та переговори.

Пряму трансляцію зустрічі та переговорів Дональда Трампа дивіться на Новини.LIVE.

Переговори Трампа у Великій Британії

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої очікується підписання багатомільярдної економічної угоди. Вона стосується співробітництва в галузі технологій та атомної енергетики. Ще однією темою під час переговорів має стати війна в Україні.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час першого дня візиту до Великої Британії похвалив зусилля обох країн для блага людства.

Також у ЗМІ заявили, що Дональд Трамп ледь не загинув в авіакатастрофі під час подорожі до Британії. 

