Трамп проведе важливі переговори у Великій Британії — прямий ефір

Президент США Дональд Трамп другий день перебуває у Великій Британії із візитом. Відомо, що у глави Білого дому запланована зустріч та переговори.
Переговори Трампа у Великій Британії
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої очікується підписання багатомільярдної економічної угоди. Вона стосується співробітництва в галузі технологій та атомної енергетики. Ще однією темою під час переговорів має стати війна в Україні.
Нагадаємо, Дональд Трамп під час першого дня візиту до Великої Британії похвалив зусилля обох країн для блага людства.
Також у ЗМІ заявили, що Дональд Трамп ледь не загинув в авіакатастрофі під час подорожі до Британії.