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Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

19 декабря 2024 г. 14:32

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14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

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21:45Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

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14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

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13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

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12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

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12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

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11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

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09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

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Выборы в Украине состоятся, но они возможны только при понятных гарантиях безопасности. А традиционные политические технологии, которые использовались в течение последних 30 лет, потеряют актуальность.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью для Новини.LIVE.

Выборы в Украине

Подоляк прокомментировал перспективы проведения выборов в Украине, отметив, что их формат будет зависеть от условий безопасности и общественного запроса.

"Они будут. И они будут, когда будет все же понятен формат безопасности для Украины. Пока его не будет, выборы — это нонсенс", — заявил Подоляк.

Он также подчеркнул, что традиционные политические технологии, которые использовались в течение последних 30 лет, потеряют актуальность.

"Готовы ли политики, которые 30 лет продавали концепцию справедливости под видом несправедливости, переформатироваться? Нет, не готовы. Будут ли они готовы реализовать этот запрос на справедливость? Нет, не будут готовы. Захотят ли люди, чтобы они продолжали всё это имитировать? Нет, не захотят. Будут ли ошибки в избирательной гонке, то есть будут ли голосовать за кого-то ошибочно? Да, будут голосовать. Будут ли это переходные органы власти? Да, будут переходными. Но сможет ли Украина начать правильное строительство, переформатирование государственных институтов? Да, сможет", — резюмировал Подоляк.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил о системной проблеме в армии и в стране. По его словам, это коррупция, о которой все знают, но молчат. Также он назвал условия завершения войны в Украине в 2025 году.

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14:45 Новые приоритеты ЕС — Зеленский встретился Урсулой фон дер Ляен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

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12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

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11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

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