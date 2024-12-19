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Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

19 грудня 2024 р. 07:51

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09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
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22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

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17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

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16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

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15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що якщо Росії віддати території України, то вони не зупиняться й підуть далі. Тому варто перенести війну на її територію та ввести жорсткі обмеження.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Завершення війни в Україні

На думку Подоляка, Росія не повернеться до адекватного стану й продовжуватиме експансію. Навіть у випадку територіальних поступок вони не зупиняться та прийдуть завтра, піднімаючи градус війни.

Однак реалістичні умови виглядають по-іншому: є міжнародне право, згідно з якими можна говорити з Росією про те, як вона буде виконувати позиції у випадку повернення до якихось відносин. Зокрема, Україна має отримати неядерні стратегічні ракетні комплекси, про які говорив президент Володимир Зеленський.

"Президент говорив про концептуальність. От дивіться, є бази у великій кількості ракет, і тоді зрозуміло, що Росія буде суттєво втрачати суттєві об'єми військових чи інфраструктурних об'єктів на своїй території. Це інструмент стримування та одночасно інструмент примусу", — зазначив радник голови ОП.

Також варто запровадити елементи примусу до миру для Росії, зокрема, концепцію торгівельного ембарго — заблокувати всі банки, а не лише "Газпромбанк", виключивши з глобальної фінансової системи. А ще вони мають стосуватися тіньового танкерного флоту — зупиняти і знищувати їх. Не дозволяти РФ просто переливати нафту у міжнародних водах кудись і так далі та зупинити весь їхній транзит.

"А, ви торгуєте з країнами глобального півдня? Ну ми зараз з ними попрацюємо, тому що тоді або, або. Або ви отримаєте технологічність від ЄС або не отримуєте взагалі нічого. Ну, маєте нафту, ну круто, нічого не маємо проти, ваше суверенне право, і так далі. Тоді система працює. Це і є елементи примусу", — сказав Подоляк.

Але коли партнери говорять про потребу домовитися про фінал війни негайно, але для цього Росія вимагає, щоб Україна віддала території, відмовилася не лише від НАТО, а й від армії — ніяких "натівських" стандартів, ніякого "натівського" обладнання, нічого.

Крім того, росіяни хочуть повернення монополії УПЦ МП, російської мови, а головне монополію інформаційного російського простору. І якщо їх не примушувати до адекватності, то вони щиро будуть вважати, що продавлюють ці умови.

"Якщо Росії віддають захоплену територію, але вона хоче більше території, і вона отримала стимул, отримала дохідність від війни, не відповідає за злочини, а де там мир з'являється? Чому тоді вона має зупинити агресію, коли має потенціал її продовжувати?" — зауважив він.

Подоляк додав, що розуміє позицію Зеленського щодо примусу Росії до миру. Йдеться про підвищення ціни війни, аби Росія не мала ресурсів на її продовження, а також масштабно перенести бойові дії на територію агресора.

"Я розумію тут логіку, як це буде впливати на Росію, на соціальні настрою, на політичну дискусію в оточенні Путіна і так далі. Я розумію, що вони будуть втрачати, де вони збитки отримують і так далі", — додав представник ОП.

Нагадаємо, Подоляк назвав причини, чому військові здійснюють самовільне залишення частини. Зокрема, йдеться про дефіцит зброї.

Також раніше він гостро висловився щодо ідеї зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років.

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08:57 OpenAI представила новий спосіб користування ChatGPT

08:52 На Харківщині запровадили карантин через кота — що сталося

08:50 Окупанти прориваються на декількох напрямках — зведення Генштабу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:45 Тарифи у 2025 році — чи підвищать ціну на газ з 1 січня

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09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

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22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

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21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

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18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

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17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

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