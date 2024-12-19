Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що якщо Росії віддати території України, то вони не зупиняться й підуть далі. Тому варто перенести війну на її територію та ввести жорсткі обмеження.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Завершення війни в Україні

На думку Подоляка, Росія не повернеться до адекватного стану й продовжуватиме експансію. Навіть у випадку територіальних поступок вони не зупиняться та прийдуть завтра, піднімаючи градус війни.

Однак реалістичні умови виглядають по-іншому: є міжнародне право, згідно з якими можна говорити з Росією про те, як вона буде виконувати позиції у випадку повернення до якихось відносин. Зокрема, Україна має отримати неядерні стратегічні ракетні комплекси, про які говорив президент Володимир Зеленський.

"Президент говорив про концептуальність. От дивіться, є бази у великій кількості ракет, і тоді зрозуміло, що Росія буде суттєво втрачати суттєві об'єми військових чи інфраструктурних об'єктів на своїй території. Це інструмент стримування та одночасно інструмент примусу", — зазначив радник голови ОП.

Також варто запровадити елементи примусу до миру для Росії, зокрема, концепцію торгівельного ембарго — заблокувати всі банки, а не лише "Газпромбанк", виключивши з глобальної фінансової системи. А ще вони мають стосуватися тіньового танкерного флоту — зупиняти і знищувати їх. Не дозволяти РФ просто переливати нафту у міжнародних водах кудись і так далі та зупинити весь їхній транзит.

"А, ви торгуєте з країнами глобального півдня? Ну ми зараз з ними попрацюємо, тому що тоді або, або. Або ви отримаєте технологічність від ЄС або не отримуєте взагалі нічого. Ну, маєте нафту, ну круто, нічого не маємо проти, ваше суверенне право, і так далі. Тоді система працює. Це і є елементи примусу", — сказав Подоляк.

Але коли партнери говорять про потребу домовитися про фінал війни негайно, але для цього Росія вимагає, щоб Україна віддала території, відмовилася не лише від НАТО, а й від армії — ніяких "натівських" стандартів, ніякого "натівського" обладнання, нічого.

Крім того, росіяни хочуть повернення монополії УПЦ МП, російської мови, а головне монополію інформаційного російського простору. І якщо їх не примушувати до адекватності, то вони щиро будуть вважати, що продавлюють ці умови.

"Якщо Росії віддають захоплену територію, але вона хоче більше території, і вона отримала стимул, отримала дохідність від війни, не відповідає за злочини, а де там мир з'являється? Чому тоді вона має зупинити агресію, коли має потенціал її продовжувати?" — зауважив він.

Подоляк додав, що розуміє позицію Зеленського щодо примусу Росії до миру. Йдеться про підвищення ціни війни, аби Росія не мала ресурсів на її продовження, а також масштабно перенести бойові дії на територію агресора.

"Я розумію тут логіку, як це буде впливати на Росію, на соціальні настрою, на політичну дискусію в оточенні Путіна і так далі. Я розумію, що вони будуть втрачати, де вони збитки отримують і так далі", — додав представник ОП.

Нагадаємо, Подоляк назвав причини, чому військові здійснюють самовільне залишення частини. Зокрема, йдеться про дефіцит зброї.

Також раніше він гостро висловився щодо ідеї зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років.