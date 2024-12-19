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Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

19 декабря 2024 г. 7:51

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07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
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22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

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21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

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19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

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18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

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17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

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16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что если России отдать территории Украины, то они не остановятся и пойдут дальше. Поэтому стоит перенести войну на ее территорию и ввести жесткие ограничения.

Об этом Подоляк рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Завершение войны в Украине

По мнению Подоляка, Россия не вернется в адекватное состояние и будет продолжать экспансию. Даже в случае территориальных уступок они не остановятся и придут завтра, поднимая градус войны.

Однако реалистичные условия выглядят по-другому: есть международное право, согласно которому можно говорить с Россией о том, как она будет выполнять позиции в случае возвращения к каким-либо отношениям. В частности, Украина должна получить неядерные стратегические ракетные комплексы, о которых говорил президент Владимир Зеленский.

"Президент говорил о концептуальности. Вот смотрите, есть базы в большом количестве ракет, и тогда понятно, что Россия будет существенно терять существенные объемы военных или инфраструктурных объектов на своей территории. Это инструмент сдерживания и одновременно инструмент принуждения", — отметил советник главы ОП.

Также следует ввести элементы принуждения к миру для России, в частности, концепцию торгового эмбарго — заблокировать все банки, а не только "Газпромбанк", исключив из глобальной финансовой системы. А еще они должны касаться теневого танкерного флота — останавливать и уничтожать их. Не разрешать РФ просто переливать нефть в международных водах куда-нибудь и так далее и остановить весь их транзит.

"А, вы торгуете со странами глобального юга? Ну мы сейчас с ними поработаем, потому что тогда либо, либо. Либо вы получите технологичность от ЕС либо не получаете вообще ничего. Ну, есть нефть, ну круто, ничего не имеем против, ваше суверенное право, и так далее. Тогда система работает. Это и есть элементы принуждения", — сказал Подоляк.

Но когда партнеры говорят о необходимости договориться о финале войны немедленно, но для этого Россия требует, чтобы Украина отдала территории, отказалась не только от НАТО, но и от армии — никаких "натовских" стандартов, никакого "натовского" оборудования, ничего.

Кроме того, россияне хотят возвращения монополии УПЦ МП, русского языка, а главное — монополии информационного российского пространства. И если их не принуждать к адекватности, они искренне будут считать, что продавливают эти условия.

"Если России отдают захваченную территорию, но она хочет больше территории, и она получила стимул, получила доходность от войны, не отвечает за преступления, а где там мир появляется? Почему тогда она должна остановить агрессию, когда есть потенциал ее продолжать?" — заметил он.

Подоляк добавил, что понимает позицию Зеленского по поводу принуждения России к миру. Речь идет о повышении цены войны, чтобы у России не было ресурсов на ее продолжение, а также масштабно перенести боевые действия на территорию агрессора.

"Я понимаю здесь логику, как это будет влиять на Россию, на социальные настроения, на политическую дискуссию в окружении Путина и так далее. Я понимаю, что они будут терять, где они убытки получают и так далее", — добавил представитель ОП.

Напомним, Подоляк назвал причины, почему военные совершают самовольное оставление части. В частности, речь идет о дефиците оружия.

Также ранее он остро высказался по поводу идеи снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет.

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08:57 OpenAI представила новый способ использования ChatGPT

08:52 В Харьковской области ввели карантин из-за кота — что произошло

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:50 Оккупанты прорываются на направлениях — сводка Генштаба

08:45 Тарифы в 2025 году — повысят ли цену на газ с 1 января

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
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22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

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21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

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19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

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18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

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17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

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13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны