Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ситуація, яка склалася у 211-й бригаді ЗСУ, є критичною. За його словами, це підриває імідж України.

Про це Подоляк сказав в ефірі Новини.LIVE у середу, 18 грудня.

Що сказав Подоляк про скандал у 211-й бригаді

"Це все не те, що шокує. Я опікуюсь іншими речами і розумію, як це все буде впливати на процеси децентралізації... У це втрутився і міністр оборони, відповідно, і Генеральна прокуратура... На мій погляд, є вже певні офіційні юридичні напрацювання. Так ми будемо розуміти, яке покарання очікує людей, коли вже на третьому році іде війна. Це — проблема. Я не знаю, як це можна було пропустити, адже є інспекція військова", — сказав Подоляк.

Він додав, мовляв, "йому дуже подобаються такі історії, коли "ми ще вчора про це знали...".

"Є факт. Безперечний факт знущань. Є відповідна юридична реакція... Є суспільний розлад, і для РФ — це можливість масштабувати це все інформаційно. І це буде суттєво впливати на українців... І як нам тоді працювати з темою мобілізації?" — зазначив Подоляк.

За його словами, люди "це" бачать і потрібно буде пояснити увесь нюанс ситуації.

Як відомо, командира 211-ї понтонно-мостової бригади підозрюють у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. У військових вимагали гроші, били їх та навіть прив'язували до хреста. Відповідне розслідування опублікувала Українська правда.

Незадовго після появи матеріалу Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку до 211-ї бригаду. На час проведення перевірки командира відсторонили від виконання обов’язків.