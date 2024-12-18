Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что сложившаяся в 211-й бригаде ВСУ ситуация является критической. По его словам, это подрывает имидж Украины.

Об этом Подоляк сказал в эфире Новини.LIVE в среду, 18 декабря.

Что сказал Подоляк о скандале в 211-й бригаде

"Это все не то, что шокирует. Я занимаюсь другими вещами и понимаю, как это все будет влиять на процессы децентрализации... В это вмешался и министр обороны, соответственно, и Генеральная прокуратура... На мой взгляд, есть уже определенные официальные юридические наработки. Так мы будем понимать, какое наказание ожидает людей, когда уже на третьем году идет война. Я не знаю, как это можно было пропустить, ведь есть военная инспекция", — сказал Подоляк.

Он добавил, мол, "ему очень нравятся такие истории, когда "мы еще вчера об этом знали...".

"Есть факт. Бесспорный факт издевательств. Есть соответствующая юридическая реакция... Есть общественное расстройство, и для РФ — это возможность масштабировать это все информационно. И это будет оказывать существенное влияние на украинцев... И как нам тогда работать с темой мобилизации?" — отметил Подоляк.

По его словам, люди это видят и нужно будет объяснить весь нюанс ситуации.

Как известно, командира 211-й понтонно-мостовой бригады подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями. У военных требовали деньги, избивали их и даже привязывали к кресту. Соответствующее расследование опубликовала Украинская правда.

Незадолго после появления материала Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в 211-ю бригаду. На время проведения проверки командира отстранили от исполнения обязанностей.