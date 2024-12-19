Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Вибори в Україні відбудуться, але вони можливі лише за умови зрозумілих гарантій безпеки. А традиційні політичні технології, які використовувалися протягом останніх 30 років, втратять актуальність.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Вибори в Україні

Подоляк прокоментував перспективи проведення виборів в Україні, наголосивши, що їхній формат залежатиме від умов безпеки та суспільного запиту.

"Вони будуть. І вони будуть, коли буде все ж таки зрозумілий формат безпеки для України. Поки його не буде, вибори — це нонсенс", — заявив Подоляк.

Він також підкреслив, що традиційні політичні технології, які використовувалися протягом останніх 30 років, втратять актуальність. За його словами, суспільство матиме значний запит на справедливість, і старі підходи до політичної діяльності не відповідатимуть новим реаліям.

"Чи готові політики, які 30 років продавали концепцію справедливості під виглядом несправедливості переформатуватись? Ні, не готові. Чи будуть вони готові реалізувати оцей запит на справедливість? Ні, не будуть готові. Чи будуть люди хотіти, щоб вони продовжували імітувати це все? Ні, не будуть хотіти. Чи будуть помилки у виборчих перегонах, тобто будуть голосувати за когось помилково? Так, будуть голосувати. Чи будуть це перехідні органи влади? Будуть перехідні. Але чи зможе Україна почати правильну побудову, переформатування державних інституцій? Так, зможе", — підсумував Подоляк.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив про системну проблему у війську та в країні. За його словами, це корупція, про яку всі знають, але мовчать. Також він назвав умови завершення війни в Україні у 2025 році.