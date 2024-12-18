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Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

18 грудня 2024 р. 11:12

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17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

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13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

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11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

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11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

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08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

В Україні не вщухають дискусії з приводу потенційної можливості проведення виборів президента. Верховна Рада розглядає й такий варіант, як онлайн-голосування, проте, це наразі лише у рамках дискусій.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив нардеп Руслан Горбенко.

Голосування за президента онлайн

Руслан Горбенко заявив, що у разі проведення президентських виборів громадянам мають забезпечити усі можливі засоби та способи для голосування. Наприклад, якщо застосують онлайн-голосування, то влада має розробити механізми, аби Росія не змогла вплинути на результати. 

"У випадку онлайн-голосування на майбутніх виборах розроблять запобіжники, щоб уникнути маніпуляцій з боку країни-агресорки. У нас хто дістанеться до виборів? Демократичні проєвропейські партії, українські партії, які будуть представляти наше населення у Верховній Раді. Ми бачимо зараз приклад по Румунії, коли через Tik-Tok, месенджери, засоби масової інформації на перше місце потрапив проросійський кандидат. Я думаю, Україні це точно не грозить", — сказав Руслан Горбенко.

Нагадаємо, один з політологів висловив свою думку, коли в Україні можуть відбутися вибори. А голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк пояснила, до яких виборів готують Україну та як вони можуть відбутися. 

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18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

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15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

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13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

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13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

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12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

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11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

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11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

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08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE