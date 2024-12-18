Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

В Україні не вщухають дискусії з приводу потенційної можливості проведення виборів президента. Верховна Рада розглядає й такий варіант, як онлайн-голосування, проте, це наразі лише у рамках дискусій.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив нардеп Руслан Горбенко.

Голосування за президента онлайн

Руслан Горбенко заявив, що у разі проведення президентських виборів громадянам мають забезпечити усі можливі засоби та способи для голосування. Наприклад, якщо застосують онлайн-голосування, то влада має розробити механізми, аби Росія не змогла вплинути на результати.

"У випадку онлайн-голосування на майбутніх виборах розроблять запобіжники, щоб уникнути маніпуляцій з боку країни-агресорки. У нас хто дістанеться до виборів? Демократичні проєвропейські партії, українські партії, які будуть представляти наше населення у Верховній Раді. Ми бачимо зараз приклад по Румунії, коли через Tik-Tok, месенджери, засоби масової інформації на перше місце потрапив проросійський кандидат. Я думаю, Україні це точно не грозить", — сказав Руслан Горбенко.

Нагадаємо, один з політологів висловив свою думку, коли в Україні можуть відбутися вибори. А голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк пояснила, до яких виборів готують Україну та як вони можуть відбутися.