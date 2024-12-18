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Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

18 декабря 2024 г. 11:12

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В Украине не утихают дискуссии о потенциальной возможности проведения выборов президента. Верховная Рада рассматривает и такой вариант, как онлайн-голосование, однако это пока только в рамках дискуссий.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил нардеп Руслан Горбенко.

Голосование за президента онлайн

Руслан Горбенко заявил, что в случае президентских выборов гражданам должны обеспечить все возможные средства и способы для голосования. Например, если применят онлайн-голосование, то власти должны разработать механизмы, чтобы Россия не смогла повлиять на результаты.

"В случае онлайн-голосования на предстоящих выборах разработают предохранители во избежание манипуляций со стороны страны-агрессорки. У нас кто доберется до выборов? Демократические проевропейские партии, украинские партии, которые будут представлять наше население в Верховной Раде. Мы видим сейчас пример по Румынии , когда через Tik-Tok, мессенджеры, средства массовой информации на первое место попал пророссийский кандидат. Я думаю, Украине это точно не угрожает", — сказал Руслан Горбенко.

Напомним, один из политологов выразил свое мнение, когда в Украине могут пройти выборы. А председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти Елена Шуляк объяснила, к каким выборам готовят Украину и как они могут состояться.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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