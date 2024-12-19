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Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

19 грудня 2024 р. 09:53

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09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

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15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

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09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

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15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив про системну проблему у війську та в країні. Це корупція, про яку всі знають, але мовчать.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Корупція в ЗСУ

"Всі знають, скільки треба заплатити, щоб щось не робити. Тобто люди готові платити за це. Це системна проблема, не тільки в органах влади. Давайте правильно розставимо акценти. Тому що завжди кажуть, в цьому винна конкретна людина", — сказав Подоляк. 

Він зауважив, що в цьому і є проблема: всі знають, всі мовчать, всі не пишуть відповідні заяви, як це працює на Заході.

"Всі не хочуть це фіксувати юридично, але всі при цьому деморалізовані. Це практика 30 років, це не викорінити за день, два, три", — пояснив представник ОП.

Він наголосив, що треба змінитися, аби люди не платили хабарі, а фіксували факт корупції, навіть якщо це складніше, ніж просто заплатити й уникнути відповідальності.

Раніше ми писали, що Подоляк назвав умови завершення війни в Україні у 2025 році.

Крім того, він пояснив, чому військові здійснюють самовільне залишення частини. Зокрема, йдеться про дефіцит зброї.

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10:45 Зеленський відреагував на вимогу Путіна скоротити армію ЗСУ

10:39 Найдавнішу табличку з 10 заповідями продали за мільйони доларів

10:32 У СБУ підтвердили атаку на НПЗ у Новошахтинську

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:23 Пішов з життя легендарний одеський спортсмен

10:20 ТЦК примусово мобілізовує заброньованих працівників зв'язку

10:15 Зеленський відповів, чи можливе розгортання миротворців в Україні

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09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

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09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
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22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

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21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

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19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

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18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

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16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

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15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років