Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив про системну проблему у війську та в країні. Це корупція, про яку всі знають, але мовчать.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Корупція в ЗСУ

"Всі знають, скільки треба заплатити, щоб щось не робити. Тобто люди готові платити за це. Це системна проблема, не тільки в органах влади. Давайте правильно розставимо акценти. Тому що завжди кажуть, в цьому винна конкретна людина", — сказав Подоляк.

Він зауважив, що в цьому і є проблема: всі знають, всі мовчать, всі не пишуть відповідні заяви, як це працює на Заході.

"Всі не хочуть це фіксувати юридично, але всі при цьому деморалізовані. Це практика 30 років, це не викорінити за день, два, три", — пояснив представник ОП.

Він наголосив, що треба змінитися, аби люди не платили хабарі, а фіксували факт корупції, навіть якщо це складніше, ніж просто заплатити й уникнути відповідальності.

Раніше ми писали, що Подоляк назвав умови завершення війни в Україні у 2025 році.

Крім того, він пояснив, чому військові здійснюють самовільне залишення частини. Зокрема, йдеться про дефіцит зброї.