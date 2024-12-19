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Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

19 декабря 2024 г. 9:53

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09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

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09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
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22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

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16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил о системной проблеме в армии и стране. Это коррупция, о которой все знают, но молчат.

Об этом Подоляк рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Коррупция в ВСУ

"Все знают, сколько нужно заплатить, чтобы что-то не делать. То есть люди готовы платить за это. Это системная проблема, не только в органах власти. Давайте правильно расставим акценты. Потому что всегда говорят, в этом виноват конкретный человек", — сказал Подоляк.

Он отметил, что в этом и проблема: все знают, все молчат, все не пишут соответствующие заявления, как это работает на Западе.

"Все не хотят это фиксировать юридически, но все при этом деморализованы. Это практика 30 лет, это не искоренить за день, два, три", — объяснил представитель ОП.

Он подчеркнул, что нужно измениться, чтобы люди не платили взятки, а фиксировали факт коррупции, даже если это сложнее, чем просто заплатить и избежать ответственности.

Ранее мы писали, что Подоляк назвал условия завершения войны в Украине в 2025 году.

Кроме того, он объяснил, почему военные совершают самовольное оставление части. В частности, речь идет о дефиците оружия.

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10:39 Древнейшую табличку с 10 заповедями продали за миллионы долларов

10:32 В СБУ подтвердили атаку на НПЗ в Новошахтинске

10:23 Ушел из жизни легендарный одесский спортсмен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:20 ТЦК принудительно мобилизует забронированных работников связи

10:15 Зеленский ответил, возможно ли размещение миротворцев в Украине

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09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет