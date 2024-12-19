Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил о системной проблеме в армии и стране. Это коррупция, о которой все знают, но молчат.

Об этом Подоляк рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Коррупция в ВСУ

"Все знают, сколько нужно заплатить, чтобы что-то не делать. То есть люди готовы платить за это. Это системная проблема, не только в органах власти. Давайте правильно расставим акценты. Потому что всегда говорят, в этом виноват конкретный человек", — сказал Подоляк.

Он отметил, что в этом и проблема: все знают, все молчат, все не пишут соответствующие заявления, как это работает на Западе.

"Все не хотят это фиксировать юридически, но все при этом деморализованы. Это практика 30 лет, это не искоренить за день, два, три", — объяснил представитель ОП.

Он подчеркнул, что нужно измениться, чтобы люди не платили взятки, а фиксировали факт коррупции, даже если это сложнее, чем просто заплатить и избежать ответственности.

Ранее мы писали, что Подоляк назвал условия завершения войны в Украине в 2025 году.

Кроме того, он объяснил, почему военные совершают самовольное оставление части. В частности, речь идет о дефиците оружия.