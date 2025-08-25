Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

В очередном выпуске День.LIVE обсудили главные события в Украине и мире: гарантии безопасности, переговоры с РФ, ситуацию с мобилизацией и выездом молодых мужчин, а также политические вызовы со стороны Польши и Венгрии. Эфир собрал экспертов, юристов и политиков, которые поделились собственным видением будущих решений.
Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир День.LIVE
Среди тем эфира — темы эфира:
- Гарантии безопасности для Украины и сложные переговоры с США.
- Обсуждение возможности обмена территориями и встречи Зеленского с Путиным.
- Трагические случаи в ТЦК и опрос украинцев по мобилизации.
- Дискуссии в парламенте о выезде мужчин до 25 лет.
- Результаты социологии: за кого готовы голосовать украинцы на выборах.
- Освобождение экс-мэра Херсона и эвакуация жителей.
- Обновленная программа "еОселя" для переселенцев.
- Вето президента Польши на соцпомощь украинцам и международные последствия.
- Заявления Сийярто и реакция на слова Зеленского о нефтепроводе "Дружба".
- Действительно ли Кремль готов на уступки и почему миротворцы ЕС не изменят ситуацию на фронте.
- Оценка помощи Украине от союзников.
Среди ожидаемых гостей:
- Борис Пинкус, американский политик (США, Нью-Йорк)
- Олег Петренко, председатель штабного фонда 3 ОШБр (Третьей отдельной штурмовой бригады)
- Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец"
- Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций
- Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета
- Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко
