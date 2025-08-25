Видео
Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

25 августа 2025 г. 17:55

В очередном выпуске День.LIVE обсудили главные события в Украине и мире: гарантии безопасности, переговоры с РФ, ситуацию с мобилизацией и выездом молодых мужчин, а также политические вызовы со стороны Польши и Венгрии. Эфир собрал экспертов, юристов и политиков, которые поделились собственным видением будущих решений.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Среди тем эфира — темы эфира:

  • Гарантии безопасности для Украины и сложные переговоры с США.
  • Обсуждение возможности обмена территориями и встречи Зеленского с Путиным.
  • Трагические случаи в ТЦК и опрос украинцев по мобилизации.
  • Дискуссии в парламенте о выезде мужчин до 25 лет.
  • Результаты социологии: за кого готовы голосовать украинцы на выборах.
  • Освобождение экс-мэра Херсона и эвакуация жителей.
  • Обновленная программа "еОселя" для переселенцев.
  • Вето президента Польши на соцпомощь украинцам и международные последствия.
  • Заявления Сийярто и реакция на слова Зеленского о нефтепроводе "Дружба".
  • Действительно ли Кремль готов на уступки и почему миротворцы ЕС не изменят ситуацию на фронте.
  • Оценка помощи Украине от союзников.

Среди ожидаемых гостей:

  • Борис Пинкус, американский политик (США, Нью-Йорк)
  • Олег Петренко, председатель штабного фонда 3 ОШБр (Третьей отдельной штурмовой бригады)
  • Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец"
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций
  • Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета
  • Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко

Напомним, что гостем эфира Новини.LIVE стал народный депутат от партии "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Одной из ключевых тем разговора стала украинская независимость и ее современное значение.

Ранее мы также информировали, что Украина отметила 34-ю годовщину провозглашения Независимости, продолжая борьбу за собственную свободу и самобытность. В городах страны состоялись торжества и чествования памяти погибших за независимость нашего государства. Смотрите специальный эфир Новини.LIVE, посвященный Дню Независимости Украины.

