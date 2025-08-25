Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

В очередном выпуске День.LIVE обсудили главные события в Украине и мире: гарантии безопасности, переговоры с РФ, ситуацию с мобилизацией и выездом молодых мужчин, а также политические вызовы со стороны Польши и Венгрии. Эфир собрал экспертов, юристов и политиков, которые поделились собственным видением будущих решений.

Эфир День.LIVE

Среди тем эфира — темы эфира:

Гарантии безопасности для Украины и сложные переговоры с США.

Обсуждение возможности обмена территориями и встречи Зеленского с Путиным.

Трагические случаи в ТЦК и опрос украинцев по мобилизации.

Дискуссии в парламенте о выезде мужчин до 25 лет.

Результаты социологии: за кого готовы голосовать украинцы на выборах.

Освобождение экс-мэра Херсона и эвакуация жителей.

Обновленная программа "еОселя" для переселенцев.

Вето президента Польши на соцпомощь украинцам и международные последствия.

Заявления Сийярто и реакция на слова Зеленского о нефтепроводе "Дружба".

Действительно ли Кремль готов на уступки и почему миротворцы ЕС не изменят ситуацию на фронте.

Оценка помощи Украине от союзников.

Среди ожидаемых гостей:

Борис Пинкус, американский политик (США, Нью-Йорк)

Олег Петренко, председатель штабного фонда 3 ОШБр (Третьей отдельной штурмовой бригады)

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец"

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций

Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета

Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко

