День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

24 серпня 2025 р. 13:32

Україна відзначає 34-ту річницю з дня проголошення Незалежності і досі бореться за самобутність та свободу. В усіх містах України проходять святкування та вшанування пам'яті усіх полеглих за незалежність нашої держави.

Дивіться спецефір Новини.LIVE, що присвячений до Дня Незалежності України.

Спецефір Новини.LIVE 24 серпня

Запрошені гості: 

  • Світлана Білоножко, співачка, народна та заслужена артистка України;
  • Тарас Тополя, відомий український співак і лідер гурту "Антитіла";
  • Ахтем Сеітаблаєв, режисер, актор, військовослужбовець;
  • Олександр Бородін, речник Третього армійського корпусу;
  • Антонюк Олександр, політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ;
  • Владислав Ващук, військовослужбовець НГУ, гравець національної збірної України з футболу у 1992-2011 роках;
  • Тарас Стецьків, народний депутат України 1-4 та 6-го скликань;
  • Олена Шуляк, голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Павло Зібров, народний артист України;
  • Антон Шкіряк, лікар-нейрохірург, онколог.

Нагадаємо, низка світових лідерів та публічних осіб зворушливо привітали українців із державним святом.

Також читайте на Новини.LIVE історію встановлення незалежності та які цікаві факти відомі про святкування цієї великої для України дати. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

13:51 Найбільша проблема акумуляторів вирішена — що вигадали вчені

13:40 Опалювальний сезон 2025-2026 — хто може втратити субсидію

13:36 У СБУ підтвердили удар по газопереробному комплексі РФ — деталі

13:33 Синьо-жовтий над морем та в окупації — де підняли стяг військові

Text

13:32 День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

13:23 Латвія виділить кошти на зброю для України — Міноборони

13:21 Ефективна робота ЗСУ — Демченко про результат боїв на Сумщині

13:16 Світові лідери зворушливо привітали українців з Днем Незалежності

12:58 Шукайте теплі куртки посеред серпня — Діденко здивувала прогнозом

12:51 Зеленський вручив Келлогу почесну нагороду — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

