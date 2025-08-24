День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

Україна відзначає 34-ту річницю з дня проголошення Незалежності і досі бореться за самобутність та свободу. В усіх містах України проходять святкування та вшанування пам'яті усіх полеглих за незалежність нашої держави.

Дивіться спецефір Новини.LIVE, що присвячений до Дня Незалежності України.

Спецефір Новини.LIVE 24 серпня

Запрошені гості:

Світлана Білоножко, співачка, народна та заслужена артистка України;

Тарас Тополя, відомий український співак і лідер гурту "Антитіла";

Ахтем Сеітаблаєв, режисер, актор, військовослужбовець;

Олександр Бородін, речник Третього армійського корпусу;

Антонюк Олександр, політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ;

Владислав Ващук, військовослужбовець НГУ, гравець національної збірної України з футболу у 1992-2011 роках;

Тарас Стецьків, народний депутат України 1-4 та 6-го скликань;

Олена Шуляк, голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Павло Зібров, народний артист України;

Антон Шкіряк, лікар-нейрохірург, онколог.

