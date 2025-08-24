День Независимости 2025 - спецэфир Новини.LIVE

Украина отмечает 34-ю годовщину со дня провозглашения Независимости и до сих пор борется за самобытность и свободу. Во всех городах Украины проходят празднования и чествования памяти всех павших за независимость нашего государства.

Смотрите спецэфир Новини.LIVE, посвященный Дню Независимости Украины.

Спецефир Новини.LIVE 24 августа

Приглашенные гости:

Светлана Билоножко, певица, народная и заслуженная артистка Украины;

Тарас Тополя, известный украинский певец и лидер группы "Антитела";

Ахтем Сеитаблаев, режиссер, актер, военнослужащий;

Александр Бородин, спикер Третьего армейского корпуса;

Антонюк Александр, политический консультант, военнослужащий ВСУ;

Владислав Ващук, военнослужащий НГУ, игрок национальной сборной Украины по футболу в 1992-2011 годах;

Тарас Стецькив, народный депутат Украины 1-4 и 6-го созывов;

Елена Шуляк, председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Павел Зибров, народный артист Украины;

Антон Шкиряк, врач-нейрохирург, онколог.

Напомним, ряд мировых лидеров и публичных лиц трогательно поздравили украинцев с государственным праздником.

