День Независимости 2025 - спецэфир Новини.LIVE
День Независимости 2025 - спецэфир Новини.LIVE

День Независимости 2025 - спецэфир Новини.LIVE

24 августа 2025 г. 13:32

Украина отмечает 34-ю годовщину со дня провозглашения Независимости и до сих пор борется за самобытность и свободу. Во всех городах Украины проходят празднования и чествования памяти всех павших за независимость нашего государства.

Смотрите спецэфир Новини.LIVE, посвященный Дню Независимости Украины.

Спецефир Новини.LIVE 24 августа

Приглашенные гости:

  • Светлана Билоножко, певица, народная и заслуженная артистка Украины;
  • Тарас Тополя, известный украинский певец и лидер группы "Антитела";
  • Ахтем Сеитаблаев, режиссер, актер, военнослужащий;
  • Александр Бородин, спикер Третьего армейского корпуса;
  • Антонюк Александр, политический консультант, военнослужащий ВСУ;
  • Владислав Ващук, военнослужащий НГУ, игрок национальной сборной Украины по футболу в 1992-2011 годах;
  • Тарас Стецькив, народный депутат Украины 1-4 и 6-го созывов;
  • Елена Шуляк, председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Павел Зибров, народный артист Украины;
  • Антон Шкиряк, врач-нейрохирург, онколог.

Напомним, ряд мировых лидеров и публичных лиц трогательно поздравили украинцев с государственным праздником.

Также читайте на Новини.LIVE историю установления независимости и какиеинтересные факты известны о праздновании этой большой для Украины даты.

