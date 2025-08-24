День Независимости 2025 - спецэфир Новини.LIVE

Украина отмечает 34-ю годовщину со дня провозглашения Независимости и до сих пор борется за самобытность и свободу. Во всех городах Украины проходят празднования и чествования памяти всех павших за независимость нашего государства.
Смотрите спецэфир Новини.LIVE, посвященный Дню Независимости Украины.
Спецефир Новини.LIVE 24 августа
Приглашенные гости:
- Светлана Билоножко, певица, народная и заслуженная артистка Украины;
- Тарас Тополя, известный украинский певец и лидер группы "Антитела";
- Ахтем Сеитаблаев, режиссер, актер, военнослужащий;
- Александр Бородин, спикер Третьего армейского корпуса;
- Антонюк Александр, политический консультант, военнослужащий ВСУ;
- Владислав Ващук, военнослужащий НГУ, игрок национальной сборной Украины по футболу в 1992-2011 годах;
- Тарас Стецькив, народный депутат Украины 1-4 и 6-го созывов;
- Елена Шуляк, председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
- Павел Зибров, народный артист Украины;
- Антон Шкиряк, врач-нейрохирург, онколог.
