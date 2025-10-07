Видео
Фридрих Мерц назвал Россию врагом для Германии — эфир День.LIVE

Фридрих Мерц назвал Россию врагом для Германии — эфир День.LIVE

7 октября 2025 г. 13:00

6 октября 2025
Text

17:50 Зеленский ответил Орбану касательно ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:20 Блэкауты и удары РФ по энергетике — эфир День.LIVE

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия является для них противником и врагом для политического устройства и стабильности. Между тем эксперты фиксируют, что Кремль готовит ряд провокаций и информационную кампанию для дестабилизации поддержки Украины.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 7 октября

Ведущие вместе с экспертами обсудят ситуацию с поставками оружия Украине: решение Дональда Трампа по ракетам Tomahawk, удары украинских дронов по российским объектам и остановку одного из крупнейших НПЗ в РФ. Также будут говорить о потенциале украинского оборонпрома, который уже в следующем году может достичь 35 млрд долларов. В фокусе будет также подготовка Украины к зиме, энергетическая ситуация и предупреждение о сложном сезоне для Харькова.

Далее в студии будут говорить о мобилизации и выборах. Минобороны получит доступ к госреестрам резервистов, а ТЦК — к данным тех, кто голосовал. Обсудят также вопросы политического участия украинцев, которые находятся за границей, и необходимость нового законодательства для проведения выборов после войны.

Приглашенные гости:

  • Игорь Попов — политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Сергей Бульба — белорусский общественный и политический деятель;
  • Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя Комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО";
  • Давид Гендельман — военный аналитик;
  • Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;
  • Сергей Фурса — экономист, финансист;
  • Григорий Тамар — капитан Армии обороны Израиля в отставке, военный эксперт.

Напомним, аналитики ISW объяснили, как Россия начала подготовку к войне против НАТО.

Также выяснилось, что президент США Дональд Трамп принял решение о передаче ракет Tomahawk Украине.

