Головна arrow Відео arrow Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE arrow
Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

07 жовтня 2025 р. 13:00

Text

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія є для них противником та ворогом для політичного устрою та стабільності. Тим часом експерти фіксують, що Кремль готує низку провокацій та інформаційну кампанію для дестабілізації підтримки України. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який почнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 7 жовтня

Ведучі разом із експертами обговорять ситуацію із постачанням зброї Україні: рішення Дональда Трампа щодо ракет Tomahawk, удари українських дронів по російських об’єктах і зупинку одного з найбільших НПЗ у РФ. Також говоритимуть про потенціал українського оборонпрому, який уже наступного року може досягти 35 млрд доларів. У фокусі буде також підготовка України до зими, енергетична ситуація та попередження про складний сезон для Харкова.

Далі в студії говоритимуть про мобілізацію та вибори. Міноборони отримає доступ до держреєстрів резервістів, а ТЦК — до даних тих, хто голосував. Обговорять також питання політичної участі українців, які перебувають за кордоном, і необхідність нового законодавства для проведення виборів після війни.

Запрошені гості:

  • Ігор Попов — політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";
  • Сергій Бульба — білоруський громадський та політичний діяч;
  • Сергій Старенький — адвокат, заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
  • Юрій Романюк — голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО";
  • Давид Гендельман — військовий аналітик;
  • Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;
  • Сергій Фурса — економіст, фінансист;
  • Григорій Тамар — капітан Армії оборони Ізраїлю у відставці, військовий експерт.

Нагадаємо, аналітики ISW пояснили, як Росія почала підготовку до війни проти НАТО.

Також з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про передачу ракет Tomahawk Україні.

12:32 7 міфів про Android-смартфони, які варто забути у 2025 році

Text

13:00 Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

Text

09:25 Вигорання на роботі у воєнний час — як відновити енергію

Text

08:00 Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

6 жовтня
Text

17:50 Зеленський відповів Орбану щодо ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Блекаути та удари РФ по енергетиці — ефір День.LIVE

