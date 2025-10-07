Фрідріх Мерц назвав Росію ворогом для Німеччини — ефір День.LIVE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія є для них противником та ворогом для політичного устрою та стабільності. Тим часом експерти фіксують, що Кремль готує низку провокацій та інформаційну кампанію для дестабілізації підтримки України.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який почнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 7 жовтня

Ведучі разом із експертами обговорять ситуацію із постачанням зброї Україні: рішення Дональда Трампа щодо ракет Tomahawk, удари українських дронів по російських об’єктах і зупинку одного з найбільших НПЗ у РФ. Також говоритимуть про потенціал українського оборонпрому, який уже наступного року може досягти 35 млрд доларів. У фокусі буде також підготовка України до зими, енергетична ситуація та попередження про складний сезон для Харкова.

Далі в студії говоритимуть про мобілізацію та вибори. Міноборони отримає доступ до держреєстрів резервістів, а ТЦК — до даних тих, хто голосував. Обговорять також питання політичної участі українців, які перебувають за кордоном, і необхідність нового законодавства для проведення виборів після війни.

Запрошені гості:

Ігор Попов — політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна";

Сергій Бульба — білоруський громадський та політичний діяч;

Сергій Старенький — адвокат, заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Юрій Романюк — голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО";

Давид Гендельман — військовий аналітик;

Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;

Сергій Фурса — економіст, фінансист;

Григорій Тамар — капітан Армії оборони Ізраїлю у відставці, військовий експерт.

