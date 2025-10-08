Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал ряд операций, которые уменьшат российский военный потенциал. Российские войска получили приказ штурмовать наши позиции любой ценой. А воины ЦСО "А" СБУ осуществляют активные действия на Покровском направлении.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 8 октября.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Василий Воскобойник — президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству", председатель "Офиса миграционной политики";

Давид Шарп — военный обозреватель;

Кирилл Фесик — председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук;

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от "Батькивщины", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;

Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008);

Александр Харченко — директор Центра исследований энергетики;

Алексей Кучеренко — народный депутат Украины от фракции "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010).

Напомним, Зеленский рассказал о результатах успешных операций СБУ против России.

Также сообщалось, что оккупанты изменили тактику ударов по энергоинфраструктуре Украины.