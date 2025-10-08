Відео
Україна
Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE
Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

08 жовтня 2025 р. 17:56

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив низку операцій, які зменшать російський воєнний потенціал. Російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. А воїни ЦСО "А" СБУ здійснюють активні дії на Покровському напрямку. 

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 8 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";
  • Давид Шарп — військовий оглядач;
  • Кирило Фесик — голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук;
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради від "Батьківщини", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
  • Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008);
  • Олександр Харченко — директор Центру досліджень енергетики;
  • Олексій Кучеренко — народний депутат України від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010).

Нагадаємо, Зеленський розповів про результати успішних операцій СБУ проти Росії.

Також повідомлялося, що окупанти змінили тактику ударів по енергоінфраструктурі України.

Всі відео
