Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив низку операцій, які зменшать російський воєнний потенціал. Російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. А воїни ЦСО "А" СБУ здійснюють активні дії на Покровському напрямку.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 8 жовтня.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";
- Давид Шарп — військовий оглядач;
- Кирило Фесик — голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук;
- Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
- Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради від "Батьківщини", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
- Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008);
- Олександр Харченко — директор Центру досліджень енергетики;
- Олексій Кучеренко — народний депутат України від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010).
Нагадаємо, Зеленський розповів про результати успішних операцій СБУ проти Росії.
Також повідомлялося, що окупанти змінили тактику ударів по енергоінфраструктурі України.