Зеленський погодив нові операції проти РФ — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив низку операцій, які зменшать російський воєнний потенціал. Російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. А воїни ЦСО "А" СБУ здійснюють активні дії на Покровському напрямку.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 8 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";

Давид Шарп — військовий оглядач;

Кирило Фесик — голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук;

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради від "Батьківщини", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;

Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008);

Олександр Харченко — директор Центру досліджень енергетики;

Олексій Кучеренко — народний депутат України від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010).

Нагадаємо, Зеленський розповів про результати успішних операцій СБУ проти Росії.

Також повідомлялося, що окупанти змінили тактику ударів по енергоінфраструктурі України.