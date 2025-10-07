Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE arrow
Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

7 октября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

6 октября 2025
Text

17:50 Зеленский ответил Орбану касательно ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:20 Блэкауты и удары РФ по энергетике — эфир День.LIVE

Text

08:00 Мир не реагирует на удары России по Украине — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2025
Text

21:00 Повышение минималки и льготы бизнесу — интервью с Гетманцевым

Text

18:11 Россия атакует газодобычу Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Поставки оружия Украине под угрозой — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп думает о передаче нового оружия Украине — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2025
Text

17:50 Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 ЕС готовит жесткие действия против РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

6 октября 2025
Text

17:50 Зеленский ответил Орбану касательно ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:20 Блэкауты и удары РФ по энергетике — эфир День.LIVE

Text

08:00 Мир не реагирует на удары России по Украине — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2025
Text

21:00 Повышение минималки и льготы бизнесу — интервью с Гетманцевым

Ізраїль готується до переговорів із ХАМАС щодо мирного плану Трампа, а в Україні тривають бої, дипломатичні ініціативи та підготовка до складного опалювального сезону. Президент Володимир Зеленський попереджає, що Росія намагатиметься зірвати видобуток газу, а Верховна Рада готується ухвалювати рішення про безперервну роботу місцевої влади під час війни.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 7 жовтня

У центрі уваги будуть міжнародні та переговори: Ізраїль і ХАМАС готуються до нових переговорів щодо реалізації мирного плану Трампа. Тим часом стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю отримала наказ призупинити наступ на Газу, а за останні два роки на війні загинули понад 1100 ізраїльських військових та правоохоронців. Україна ж продовжує нарощувати оборонні спроможності та готує угоду зі США про обмін технологіями безпілотників.

Окремо експерти обговорять: майбутнє України в Євросоюзі — Володимир Зеленський заявив, що наша держава буде членом ЄС "з Орбаном або без нього". Нідерланди підтвердили підтримку українського вступу, а прем’єр Словаччини Роберт Фіцо вкотре виступив із суперечливими заявами, закликавши до "швидкого завершення війни" замість перемоги України.

Окремо згадають теми війни та військової економіки: Верховна Рада розгляне законопроєкт про створення Кіберсил у складі ЗСУ, а уряд спрямовує додатково 324,7 млрд грн на оборону. Паралельно країна готується до зими — Зеленський визнав, що Росія продовжить бити по енергетиці, а захистити всі об’єкти буде складно.

  • Марк Бабот, підполковник Генштабу армії оборони Ізраїлю в запасі
  • Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог"
  • Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці
  • Ігор Когут Директор Українського парламентського інституту
  • Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист
  • Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
  • Сергій Таран, політолог

     

Нагадаємо, що Україна та Данія домовилися про створення спільних оборонних виробництв за підтримки ЄС, відповідний меморандум підписали під час Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3.

Раніше ми також інформували, що у разі схвалення передачі Україні ракет Tomahawk їх фінансуватимуть країни НАТО, проте рішення президента США Дональда Трампа наразі невідоме.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:11 Орбан сделал циничное заявление про вступление Украины в ЕС

Text

08:00 Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

08:00 Финпомощь от Каритас для ВПЛ — какие условия и список документов

07:38 ГСЧС показали первые кадры после атаки БпЛА на Полтавщину — фото

07:30 Годовщина атаки ХАМАС на Израиль — как начался новый виток войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:21 СБС уничтожили редкую российскую систему РЭБ на Луганщине — видео

07:15 Кто из украинцев может платить меньше за электричество осенью

07:01 Угроза потери доступа к счетам ПриватБанка — что нужно знать

06:34 Полтавщину атаковали дроны — произошли пожары, повреждены здания

06:30 Цены не стоят на месте — сколько стоит кукуруза в октябре

08:11 Орбан сделал циничное заявление про вступление Украины в ЕС

08:00 Финпомощь от Каритас для ВПЛ — какие условия и список документов

07:38 ГСЧС показали первые кадры после атаки БпЛА на Полтавщину — фото

07:30 Годовщина атаки ХАМАС на Израиль — как начался новый виток войны

07:21 СБС уничтожили редкую российскую систему РЭБ на Луганщине — видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:15 Кто из украинцев может платить меньше за электричество осенью

07:01 Угроза потери доступа к счетам ПриватБанка — что нужно знать

06:34 Полтавщину атаковали дроны — произошли пожары, повреждены здания

06:30 Цены не стоят на месте — сколько стоит кукуруза в октябре

06:25 Запад Украины накроют дожди — прогноз погоды на сегодня

21:27 Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

5 октября

06:33 Зарплата учителей — какой она должна быть по мнению одесситов

4 октября

06:33 Второй шанс на жизнь — как одесские волонтеры спасают животных

2 октября

19:47 Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже

1 октября

19:47 День защитника — какие вызовы стоят перед украинской армией

06:33 День защитников Украины — что одесситы желают героям

29 сентября

22:33 Метро в Одессе — насколько это реально сегодня

26 сентября

22:33 Недвижимость в Одессе — упадут ли цены на квартиры и какой спрос

25 сентября

19:47 Состояние Черного моря сегодня — есть ли опасность для одесситов

06:33 Будущее одесского морвокзала — что должно быть на его месте

Text

08:00 Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

6 октября
Text

17:50 Зеленский ответил Орбану касательно ЕС — эфир Вечір.LIVE

Text

13:20 Блэкауты и удары РФ по энергетике — эфир День.LIVE

Text

08:00 Мир не реагирует на удары России по Украине — эфир Ранок.LIVE

3 октября
Text

21:00 Повышение минималки и льготы бизнесу — интервью с Гетманцевым

Видео по теме

Все видео
Зеленский ответил Орбану касательно ЕС — эфир Вечір.LIVE

Зеленский ответил Орбану касательно ЕС — эфир Вечір.LIVE

6 октября 2025 г. 17:50
Блэкауты и удары РФ по энергетике — эфир День.LIVE

Блэкауты и удары РФ по энергетике — эфир День.LIVE

6 октября 2025 г. 13:20
Мир не реагирует на удары России по Украине — эфир Ранок.LIVE

Мир не реагирует на удары России по Украине — эфир Ранок.LIVE

6 октября 2025 г. 8:00
Повышение минималки и льготы бизнесу — интервью с Гетманцевым

Повышение минималки и льготы бизнесу — интервью с Гетманцевым

3 октября 2025 г. 21:00
Россия атакует газодобычу Украины — эфир Вечір.LIVE

Россия атакует газодобычу Украины — эфир Вечір.LIVE

3 октября 2025 г. 18:11
Поставки оружия Украине под угрозой — эфир День.LIVE

Поставки оружия Украине под угрозой — эфир День.LIVE

3 октября 2025 г. 13:00
Трамп думает о передаче нового оружия Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп думает о передаче нового оружия Украине — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2025 г. 8:00
Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

Украина вернула 185 защитников и 20 гражданских — эфир Вечір.LIVE

2 октября 2025 г. 17:50

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации