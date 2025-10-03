Поставки оружия Украине под угрозой — эфир День.LIVE

Частичное прекращение работы правительства Соединенных Штатов, которое называют "шатдаун" вызвало проблемы с потенциальными поставками оружия Украине и даже неопределенность относительно запланированных переговоров между Украиной и США. Встреча, посвященная вопросам поставок оружия, оказалась под угрозой из-за внутренних административных проблем в США, что может повлиять на график и результативность диалога.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 3 октября

Приглашенные гости:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Юлия Гришина — народный депутат "Слуга Народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций;

Олег Пендзин — исполнительный директор, эксперт Экономического дискуссионного клуба;

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Лилия Гриневич — министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.);

Игорь Чаленко — политолог, председатель Центра анализа и стратегий;

Игорь Кошиль — учитель истории, лектор культурно-просветительских проектов;

