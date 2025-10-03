Своєчасне постачання зброї Україні під загрозою — ефір День.LIVE

Часткове припинення роботи уряду Сполучених Штатів, яке називають "шатдаун" спричинило проблеми із потенційними постачаннями зброї України та навіть невизначеність щодо запланованих переговорів між Україною та США. Зустріч, присвячена питанням постачання зброї, опинилася під загрозою через внутрішні адміністративні проблеми в США, що може вплинути на графік і результативність діалогу.

3 жовтня

День.LIVE

Запрошені гості:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Юлія Гришина — народний депутат "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій;

Олег Пендзин — виконавчий директор, експерт Економічного дискусійного клубу;

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Лілія Гриневич — міністерка освіти та науки України (2016–2019 рр.);

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Ігор Кошіль — вчитель історії, лектор культурно-просвітницьких проєктів.

Нагадаємо, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна пояснила, чи можлива ядерна катастрофа на ЗАЕС та що планують зробити російські ядерники.

У ЗМІ з'явилась інформація, що США навряд дадуть Україні ракети Tomahawk та назвали причину.