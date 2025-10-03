Трамп думает о передаче нового оружия Украине — эфир Ранок.LIVE

Украина после встречи с США на уровне лидеров может получить новую помощь для дальнобойных ударов по России. Однако какое именно оружие — пока неизвестно. Такую информацию сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Дании.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 3 октября

В студии будут говорить о социальных инициативах и поддержке ветеранов: обмен пленными, планы повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты, финансирование протезирования и средств реабилитации, а также новые льготы для военных и их семей. Будет обсуждаться идея направления части НДФЛ на нужды армии и перспективы развития социального жилья.

Также в центре внимания будет ситуация на фронте, угроза со стороны российских войск на Покровском и Добропольском направлениях, влияние осенних погодных условий на тактику оккупантов, вопросы безопасности, возможность передачи Украине ракет Tomahawk и масштабные потребности ВСУ в боеприпасах.

Отдельный блок посвящен энергетической безопасности: блэкаутам в городах, рискам на ЗАЭС, рекордному росту экспорта электроэнергии, отказу Венгрии от газа РФ и планам Украины относительно ответных ударов.

Приглашенные гости:

Михаил Цимбалюк — народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

Максим Бакулин — пресс-офицер 14-й бригады НГУ "Червона Калина", 1 корпуса "Азов"

Ярослав Захарченко — прокурор столичной прокуратуры (2014-2025), почетный председатель ВОО "Правовое равенство"

Ольга Кошарна — соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины"

Тарас Тарасенко — народный депутат Украины, "Слуга народа", заместитель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы

Юрий Продан — министр топлива и энергетики (2007-2010), министр энергетики и угольной промышленности (2014)

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг

Даниил Гетманцев — народный депутат "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Напомним, вчера, 2 октября, в Украину вернули из плена 205 военнослужащих.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал детали о военном совещании по использованию дронов.