Трамп думає про передачу нової зброї Україні — ефір Ранок.LIVE

Україна після зустрічі з США на рівні лідерів може отримати нову допомогу для далекобійних ударів по Росії. Проте яку саме зброю — поки що невідомо. Таку інформацію повідомив Володимир Зеленський на пресконференції у Данії.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 3 жовтня

В студії говоритимуть про соціальні ініціативи та підтримку ветеранів: обмін полоненими, плани підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, фінансування протезування й засобів реабілітації, а також нові пільги для військових і їхніх родин. Буде обговорено ідею спрямування частини ПДФО на потреби армії та перспективи розвитку соціального житла.

Також у центрі уваги буде ситуація на фронті, загроза з боку російських військ на Покровському та Добропільському напрямках, вплив осінніх погодних умов на тактику окупантів, безпекові питання, можливість передачі Україні ракет Tomahawk та масштабні потреби ЗСУ в боєприпасах.

Окремий блок присвячений енергетичній безпеці: блекаутам у містах, ризикам на ЗАЕС, рекордному зростанню експорту електроенергії, відмові Угорщини від газу РФ та планам України щодо ударів у відповідь.

Запрошені гості:

Михайло Цимбалюк — народний депутат "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Максим Бакулін — прес-офіцер 14-ї бригади НГУ "Червона Калина", 1 корпусу "Азов"

Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури (2014–2025), почесний голова ВГО "Правова рівність"

Ольга Кошарна — співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України"

Тарас Тарасенко — народний депутат України, "Слуга Народу", заступник Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Руслан Чорний — головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи

Юрій Продан — міністр палива та енергетики (2007–2010), міністр енергетики та вугільної промисловості (2014)

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг

Данило Гетманцев — народний депутат "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики

Нагадаємо, вчора, 2 жовтня, в Україну повернули з полону 205 військовослужблвців.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів деталі про військову нараду щодо використання дронів.